DÖNENCE 1. BÖLÜM tek parça izle! Kanal D DÖNENCE dizisi ilk ve yeni bölümünde neler olacak?

Dönence ilk bölümünün yayınlanmasına az bir süre kaldı. Kanal D'de yayın hayatına merhaba diyecek Dönence dizisi, asperger sendromlu bir kardeşe sahip olan Gece’nin hikayesini konu almaktadır. Dizide Emere Kınay Cem rolüne, Caner Topçu Özgür rolüne ve Sümeyye Aydoğan Gece karakterine hayat verecek. hayat verecek. İşte Dönence birinci bölüm konusu...

DÖNENCE KONUSU NEDİR?

Hem oyuncu kadrosu hem de konusu ile dikkatleri üzerine çeken Dönence dizisinin konusu şu şekilde;

Dönence, Asperger sendromlu bir kardeşe sahip olan Gece’nin hikayesini ekrana getirecek olsa da izleyicilere birçok duyguyu da aynı anda yaşatacak. Seyirci Dönence ile gerçek aşkı bir kez daha sorgulayacak.

Gece, sevgilisi Emir (Miro) ile birlikte müzik yapma hayalleri olan bir genç kızdır ancak tüm hayatı, kardeşi Gülce için İzmir Foça’ya taşınması ile birlikte alt üst olur. İzmir Foça gelişi ile beraber tanışacağı Özgür, Gece’nin hayatında bambaşka değişikliklerin olmasına sebep olacaktır.

Zaman zaman kalp kıran, zaman zaman nefes kesici ama çoğu zaman hayat değiştirici olan aşk, gerçekten fedakârlık yapmaya değer bir şey midir? Yoksa aşk engel tanımayacak kadar güçlü müdür? Emir (Miro), Gece ve Özgür’ün arasında yaşanacak tüm olaylar izleyicilerin aşka bakış açısını bir kez daha değiştirecek.

DÖNENCE OYUNCULARI KİMLER?

Dönence dizisinin oyuncu kadrosunda;

Emre Kınay - Cem

Caner Topçu - Özgür

Sümeyye Aydoğan - Gece

Atakan Hoşgören - Miro

Didem İnselel - Verda

Ogün Kaptanoğlu - Harun

Ülkü Hilal Çiftçi - Gülce

Doğan Karakaş - Rüzgar

Nazlı Çetin - Sera

DÖNENCE 1. BÖLÜMÜ İZLE!

Dönence dizisinin ilk bölümü Kanal D ekranlarının yanı sıra Kanal D'nin resmi YouTube sayfası üzerinden de izlenebilir.



