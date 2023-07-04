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  4. DÖNENCE 1. BÖLÜM tek parça izle! Kanal D DÖNENCE dizisi ilk ve yeni bölümünde neler olacak?

DÖNENCE 1. BÖLÜM tek parça izle! Kanal D DÖNENCE dizisi ilk ve yeni bölümünde neler olacak?

04.07.2023 19:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dönence dizisi birinci ve yeni bölümünü izlemek isteyen seyirciler izleme ekranını sorguluyorlar. Ekranların yeni dizisi Dönence'nin oyuncu kadrosunda Sümeyye Aydoğan, Caner Topçu, Emre Kınay, Atakan Hoşgören ve Didem İnselel gibi başarılı isimler yer alıyor. Dizi, 4 Temmuz Salı akşamı yayın hayatına başlayacak. Peki, Dönence ilk bölümde neler olacak? Dönence konusu nedir, oyuncuları kimler?

DÖNENCE 1. BÖLÜM tek parça izle! Kanal D DÖNENCE dizisi ilk ve yeni bölümünde neler olacak?

Dönence ilk bölümünün yayınlanmasına az bir süre kaldı. Kanal D'de yayın hayatına merhaba diyecek Dönence dizisi, asperger sendromlu bir kardeşe sahip olan Gece’nin hikayesini konu almaktadır. Dizide Emere Kınay Cem rolüne, Caner Topçu Özgür rolüne ve Sümeyye Aydoğan Gece karakterine hayat verecek. hayat verecek. İşte Dönence birinci bölüm konusu...

DÖNENCE KONUSU NEDİR?

Hem oyuncu kadrosu hem de konusu ile dikkatleri üzerine çeken Dönence dizisinin konusu şu şekilde;

Dönence, Asperger sendromlu bir kardeşe sahip olan Gece’nin hikayesini ekrana getirecek olsa da izleyicilere birçok duyguyu da aynı anda yaşatacak. Seyirci Dönence ile gerçek aşkı bir kez daha sorgulayacak.

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Gece, sevgilisi Emir (Miro) ile birlikte müzik yapma hayalleri olan bir genç kızdır ancak tüm hayatı, kardeşi Gülce için İzmir Foça’ya taşınması ile birlikte alt üst olur. İzmir Foça gelişi ile beraber tanışacağı Özgür, Gece’nin hayatında bambaşka değişikliklerin olmasına sebep olacaktır.

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Zaman zaman kalp kıran, zaman zaman nefes kesici ama çoğu zaman hayat değiştirici olan aşk, gerçekten fedakârlık yapmaya değer bir şey midir? Yoksa aşk engel tanımayacak kadar güçlü müdür? Emir (Miro), Gece ve Özgür’ün arasında yaşanacak tüm olaylar izleyicilerin aşka bakış açısını bir kez daha değiştirecek.

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DÖNENCE OYUNCULARI KİMLER?

Dönence dizisinin oyuncu kadrosunda;

Emre Kınay - Cem
Caner Topçu - Özgür
Sümeyye Aydoğan - Gece
Atakan Hoşgören - Miro
Didem İnselel - Verda
Ogün Kaptanoğlu - Harun
Ülkü Hilal Çiftçi - Gülce
Doğan Karakaş - Rüzgar
Nazlı Çetin - Sera

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DÖNENCE 1. BÖLÜMÜ İZLE!

Dönence dizisinin ilk bölümü Kanal D ekranlarının yanı sıra Kanal D'nin resmi YouTube sayfası üzerinden de izlenebilir.


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Kanal D Emre Kınay dönence sümeyye aydoğan Oyuncu

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