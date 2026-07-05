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Kanal D'den Uzak Şehir kararı! Uzak Şehir saat kaçta?

Sezon finalinin ardından ara veren Uzak Şehir hayranlarına müjde geldi. Reyting rekortmeni dizinin yeni sezonu beklenirken, Kanal D, dizinin tekrar bölümlerini hafta içi her gün ekrana getirme kararı aldı

Kanal D'den Uzak Şehir kararı! Uzak Şehir saat kaçta?

Ozan Akbaba ile Sinem Ünsal'ı buluşturan Uzak Şehir sezonun en çok izlenen dizisiydi. Reyting rekoru kıran dizi sezon arasına girdi.

Uzak Şehir sezon finalinin ardından kısa bir araya girerken yeni sezon hazırlıkları da hız kazandı. Dizinin yeni bölümleri için geri sayım sürerken Kanal D, izleyicileri sevindirecek bir karara imza attı.

Kanal D den Uzak Şehir kararı! Uzak Şehir saat kaçta? 1

Reytinglerde zirvedeki yerini koruyan Uzak Şehir'in tekrar bölümleri ekrana dönüyor. Kaçıranlar ya da diziyi yeniden izlemek isteyenler için yapım, hafta içi her gün saat 14.00'te Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

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Uzak Şehir
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