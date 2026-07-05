Kanal D'den Uzak Şehir kararı! Uzak Şehir saat kaçta?

Ozan Akbaba ile Sinem Ünsal'ı buluşturan Uzak Şehir sezonun en çok izlenen dizisiydi. Reyting rekoru kıran dizi sezon arasına girdi.

Uzak Şehir sezon finalinin ardından kısa bir araya girerken yeni sezon hazırlıkları da hız kazandı. Dizinin yeni bölümleri için geri sayım sürerken Kanal D, izleyicileri sevindirecek bir karara imza attı.

Reytinglerde zirvedeki yerini koruyan Uzak Şehir'in tekrar bölümleri ekrana dönüyor. Kaçıranlar ya da diziyi yeniden izlemek isteyenler için yapım, hafta içi her gün saat 14.00'te Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak.