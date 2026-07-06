Zihni Göktay kimdir, kaç yaşında? Zihni Göktay'ın hastalığı neydi?

Türk tiyatrosunun duayen isimlerinden Zihni Göktay, uzun yıllara yayılan sanat kariyeri ve unutulmaz sahne performanslarıyla hafızalarda yer edindi. Özellikle "Lüküs Hayat" operetindeki başarılı performansıyla geniş kitleler tarafından tanınan usta sanatçıdan acı haber geldi. Peki, Zihni Göktay kimdir, kaç yaşında, nereli ve hastalığı neydi?

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ZİHNİ GÖKTAY HASTALIĞI NEYDİ?

Sanatçının kızı Zeynep Göktay Dilbaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, babasının vefat ettiğini belirterek, şu ifadelere yer verdi:

"Sene başında Ankara turnesinde yaşadığı kalça kırığının ardından artan sağlık sorunlarına rağmen, yaşama sevincini, çevresine duyduğu merakı ve son ana kadar yeniden sahneye çıkıp, çok sevdiği seyircisine kavuşma umudunu hiç kaybetmedi. Seyircisi, sevenleri ve hayatına dokunduğu herkes tarafından büyük bir sevgiyle kucaklandı. Babamız adına bu süreçte ilgi gösteren, arayanı soran ve yanında olan herkese gönülden minnettarız."

ZİHNİ GÖKTAY KAÇ YAŞINDA?

Türk tiyatrosunun usta isimlerinden Zihni Göktay, 2 Aralık 1945'te İstanbul'da doğdu. Sanat hayatına 1964 yılında Ankara Meydan Sahnesi'nde adım atan Göktay, 1973 yılında İstanbul Şehir Tiyatroları kadrosuna katılarak kariyerini burada sürdürdü.

1978-1996 yılları arasında İstanbul Radyosu Radyo Tiyatrosu Şubesi'nde hem oyuncu hem de yönetmen olarak birçok yapımda görev alan Zihni Göktay, Türk tiyatrosunda tuluat geleneğinin yaşayan son temsilcilerinden biri olarak kabul edildi.

Usta sanatçı, tam 28 yıl boyunca sahnelediği "Lüküs Hayat" operetindeki unutulmaz performansıyla hafızalara kazındı. Tiyatro kariyeri boyunca 36 yılda 72 farklı oyunda rol alan Göktay, Türk tiyatrosuna önemli eserler ve unutulmaz karakterler kazandırdı.