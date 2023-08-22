DÖNENCE 7. BÖLÜM tek parça izle! KANAL D DÖNENCE dizisi yeni bölümde neler olacak? Son bölüm özeti

Dönence 7. bölümü için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Kanal D'de yayın hayatına merhaba diyen Dönence dizisi, asperger sendromlu bir kardeşe sahip olan Gece’nin hikayesini ele alıyor. Dizide Emere Kınay 'Cem'; Caner Topçu 'Özgür'; ve Sümeyye Aydoğan 'Gece' rolüne hayat veriyor. Diziyi severe takip edenler heyecanla yeni bölümü beklemeye başladı. Dönence'nin yeni bölümü 21 Ağustos Salı akşamında yayınlanacak. İşte Dönence yeni bölüm konusu...

DÖNENCE DİZİSİ 7. BÖLÜM NE ZAMAN?

4 Temmuz Salı akşamı ilk bölümüyle ekranlara gelen Dönence, her salı akşamı Kanal D'de yayınlanıyor. Dönence dizisi yeni bölümü bu akşam saat 20:00'de izleyicisiyle buluşacak.

DÖNENCE DİZİSİ SON BÖLÜM ÖZETİ

Dönence dizisinin altıncı bölümünde;

Cem'in ailesiyle vedalaşmadan ameliyata girmesi Özgür'ü kahreder.

Birçok kez karşı karşıya gelen Özgür ve Miro arasındaki gerilim her geçen gün daha da çok artarken ikili, vicdanlarıyla yüzleşip gerçekleri itiraf etme noktasına gelirler; Özgür kaçakçı damgası yemekten son anda kurtulurken yaptığının büyük bir hata olduğunu anlayıp Gece’yle ilişkilerine zarar vermemek adına durumu ona itiraf eder. Cem, ameliyat masasında kalmaktan korkar ve ailesi için plan yapmaya başlar. Cem, ölmesi durumunda ailesinin maddi ve manevi zorluk çekmesini istemez. Bu yüzden her şeyi planlamak isteyen Cem, çocukları ve Verda için ayrı ayrı hesap açtırır.

Gece'nin Cem'e Özgür için iş bulmasını rica eder ve Harun'a olan borcunu söyler. Özgür Gece'nin babasına bunları anlattığını öğrenince Gece'ye öfkelenir. Gece, neler olduğunu anlamaz ta ki Özgür'ün evine gidene kadar. Cem, ameliyata girmeden önce ailesine kayıt bırakır. Gece, Gülce ve Verda'ya hastalığından bahsetmeyen Cem, veda görüntülerini Özgür'e bırakmaya karar verir. Özgür, onlarca soru işaretiyle Cem'in verdiği kutuyu alır ve hiçbir şey yapamaz.

Cem'in verdiği kutuyu açmamak için direnen Özgür, merakına yenik düşer ve Cem'in başına kötü bir şey gelmesinden korkar. Özgür, açtığı kutuda veda videosunu izleyince Cem'in peşine düşer. Cem'in gittiği hastanede soluğu alan Özgür, Cem'i ameliyata girmeden yakalar ve ailesiyle vedalaşması için Cem'e yalvarır.

DÖNENCE DİZİSİ 7. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Cem ölecek mi?

Gülce, Cem'in yaşadığı sağlık problemlerini anlayınca babasının ölüp ölmeyeceğini sorgulamaya başlar. Cem ameliyata alınır. Öte yandan Özgür'ün bildiği ve içinde saklı kalması gereken sırlar onu zorlamaya başlar. Miro ise tutuklanır. Miro'nun tutuklanmasıyla Gece şok olur. Rüzgar ile Gülce ise kayıplara karışır.

Gece ve Özgür, ortalıktan kaybolan kardeşlerini arıyorlar!

Gülce, babasının durumunu düzeltmek umuduyla Rüzgar ile birlikte kimseye haber vermeden harekete geçer. Amacı babasını kurtaracak çareyi bulmaktır. Kardeşlerinin kayıp olduğunu gören Gece ile Özgür ise, telaşla onları ararlar.

DÖNENCE 7. BÖLÜM TEK PARÇA İZLE!

Dönence dizisinin 7. bölümü Kanal D ekranlarının yanı sıra Kanal D'nin resmi internet sayfası üzerinden de izlenebilir.



