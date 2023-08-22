MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. DÖNENCE 7. BÖLÜM tek parça izle! KANAL D DÖNENCE dizisi yeni bölümde neler olacak? Son bölüm özeti

DÖNENCE 7. BÖLÜM tek parça izle! KANAL D DÖNENCE dizisi yeni bölümde neler olacak? Son bölüm özeti

22.08.2023 19:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dönence dizisi yedinci bölümünü izlemek isteyen seyirciler izleme ekranını sorguluyorlar. Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Dönence'nin oyuncu kadrosunda Sümeyye Aydoğan, Caner Topçu, Emre Kınay, Atakan Hoşgören ve Didem İnselel gibi ünlü oyuncular yer alıyor. Dizi, her salı akşamı izleyicilerle buluşuyor. Dizinin bu hafta 7. bölümü yayınlanacak. Peki, Dönence 7. bölümde neler olacak? İşte son bölüm özeti...

Dönence 7. bölümü için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Kanal D'de yayın hayatına merhaba diyen Dönence dizisi, asperger sendromlu bir kardeşe sahip olan Gece’nin hikayesini ele alıyor. Dizide Emere Kınay 'Cem'; Caner Topçu 'Özgür'; ve Sümeyye Aydoğan 'Gece' rolüne hayat veriyor. Diziyi severe takip edenler heyecanla yeni bölümü beklemeye başladı. Dönence'nin yeni bölümü 21 Ağustos Salı akşamında yayınlanacak. İşte Dönence yeni bölüm konusu...

DÖNENCE DİZİSİ 7. BÖLÜM NE ZAMAN?

4 Temmuz Salı akşamı ilk bölümüyle ekranlara gelen Dönence, her salı akşamı Kanal D'de yayınlanıyor. Dönence dizisi yeni bölümü bu akşam saat 20:00'de izleyicisiyle buluşacak.

dönence7.

DÖNENCE DİZİSİ SON BÖLÜM ÖZETİ

Dönence dizisinin altıncı bölümünde;

Cem'in ailesiyle vedalaşmadan ameliyata girmesi Özgür'ü kahreder.

Birçok kez karşı karşıya gelen Özgür ve Miro arasındaki gerilim her geçen gün daha da çok artarken ikili, vicdanlarıyla yüzleşip gerçekleri itiraf etme noktasına gelirler; Özgür kaçakçı damgası yemekten son anda kurtulurken yaptığının büyük bir hata olduğunu anlayıp Gece’yle ilişkilerine zarar vermemek adına durumu ona itiraf eder. Cem, ameliyat masasında kalmaktan korkar ve ailesi için plan yapmaya başlar. Cem, ölmesi durumunda ailesinin maddi ve manevi zorluk çekmesini istemez. Bu yüzden her şeyi planlamak isteyen Cem, çocukları ve Verda için ayrı ayrı hesap açtırır.

dönence beşinci bölüm

Gece'nin Cem'e Özgür için iş bulmasını rica eder ve Harun'a olan borcunu söyler. Özgür Gece'nin babasına bunları anlattığını öğrenince Gece'ye öfkelenir. Gece, neler olduğunu anlamaz ta ki Özgür'ün evine gidene kadar. Cem, ameliyata girmeden önce ailesine kayıt bırakır. Gece, Gülce ve Verda'ya hastalığından bahsetmeyen Cem, veda görüntülerini Özgür'e bırakmaya karar verir. Özgür, onlarca soru işaretiyle Cem'in verdiği kutuyu alır ve hiçbir şey yapamaz.

Cem'in verdiği kutuyu açmamak için direnen Özgür, merakına yenik düşer ve Cem'in başına kötü bir şey gelmesinden korkar. Özgür, açtığı kutuda veda videosunu izleyince Cem'in peşine düşer. Cem'in gittiği hastanede soluğu alan Özgür, Cem'i ameliyata girmeden yakalar ve ailesiyle vedalaşması için Cem'e yalvarır.

DÖNENCE DİZİSİ 7. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Cem ölecek mi?

Gülce, Cem'in yaşadığı sağlık problemlerini anlayınca babasının ölüp ölmeyeceğini sorgulamaya başlar. Cem ameliyata alınır. Öte yandan Özgür'ün bildiği ve içinde saklı kalması gereken sırlar onu zorlamaya başlar. Miro ise tutuklanır. Miro'nun tutuklanmasıyla Gece şok olur. Rüzgar ile Gülce ise kayıplara karışır.

dönence 7

Gece ve Özgür, ortalıktan kaybolan kardeşlerini arıyorlar!

Gülce, babasının durumunu düzeltmek umuduyla Rüzgar ile birlikte kimseye haber vermeden harekete geçer. Amacı babasını kurtaracak çareyi bulmaktır. Kardeşlerinin kayıp olduğunu gören Gece ile Özgür ise, telaşla onları ararlar.

dönence 7 izle

DÖNENCE 7. BÖLÜM TEK PARÇA İZLE!

Dönence dizisinin 7. bölümü Kanal D ekranlarının yanı sıra Kanal D'nin resmi internet sayfası üzerinden de izlenebilir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dilek Taşı oyuncuları arasında kimler var kimlerDilek Taşı oyuncuları arasında kimler var kimler
Ablası güzelliğiyle hayran bıraktı! Görenler Ezgi Mola sandıAblası güzelliğiyle hayran bıraktı! Görenler Ezgi Mola sandı
Bikinili videosuna yorum yağdı! 'Ne gerek var?' Bikinili videosuna yorum yağdı! 'Ne gerek var?'
Anahtar Kelimeler:
dönence Oyuncu ünlü oyuncu ele aktan

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tren raylarında fotoğraf çektirmek istediler! Sonrası kabus...

Tren raylarında fotoğraf çektirmek istediler! Sonrası kabus...

Samsonite çantalarda %50'ye varan indirim

Samsonite çantalarda %50'ye varan indirim

Onlyfans'ın popüler çifti söyledikleriyle tepki çekti! "Üvey annemle de üçümüz cinsel içerikli..."

Onlyfans'ın popüler çifti söyledikleriyle tepki çekti! "Üvey annemle de üçümüz cinsel içerikli..."

Gençlik için milyonlar harcadı! Yöntemi olay...

Gençlik için milyonlar harcadı! Yöntemi olay...

Bir terlikten çok daha fazlası! Crocs'ta kaçırılmayacak fırsat

Bir terlikten çok daha fazlası! Crocs'ta kaçırılmayacak fırsat

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.