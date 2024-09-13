Dönerci cinayetinde sır perdesi aralandı

Adana cinayet polisleri olayı aydınlatırken, saldırıyı gerçekleştiren kişinin sevdiği kadını kendine vermedikleri için ailenin dönerci tezgahına saldırı düzenlediği ortaya çıktı. Olaya karıştığı öne sürülen 5 şüpheli tutuklandı.

Olay, 8 Eylül sabah 03.15 sıralarında Seyhan ilçesine bağlı Bahçelievler Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Batuhan H. (26), ismi öğrenilemeyen sevdiği kızı ailesinden isteyeceğinin haberini ulaştırdı. Aileden Abdulvahap O. (44) ise ’madde bağımlısına kız mı verilir’ diye tepki gösterdi.

Abdulvahap O.’nun bu sözünü duyan Batuhan H. ise kin gütmeye başladı. Bu yaşanan olaydan 6 ay sonra Batuhan H., Abdulvahap O.’nun işlettiği gece dönercisine pompalı tüfekle silahlı saldırı gerçekleştirdi. Saldırı anı anbean kameralara yansırken, olayda Abdullah Oğuz (34), Mehmet Oğuz (24) ve Şemsettin Oğuz (48) yaralandı. Yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Abdullah Oğuz, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

CİNAYET DEDEKTİFLERİ 50 SAAT GÖRÜNTÜ İZLEYİP İZ SÜRDÜ

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği dedektifleri olayı aydınlatmak için bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yaklaşık 50 saat görüntü izleyen dedektifler Batuhan H. ile birlikte B.O. (17), Orhan K. (25), Muhammet Yiğit O. (18) ve Ramazan Yiğit Ç.’nin (18) silahlı saldırı anında motosiklet ile olay yerine geldiğini tespit etti.

Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekipler şafak vakti söz konusu şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Şüpheliler kaldıkları farklı adreslere yapılan operasyonla yakalandı.

SUÇU KABUL ETMEDİĞİ GİBİ ’MASUMUM’ DEDİ

Pompalı tüfekle düzenlediği silahlı saldırı sonucu Abdullah Oğuz’un ölümüne ve akrabası olan 2 kişinin yaralanmasına sebep olan Batuhan H. emniyette suçlamaları kabul etmedi. Şüphelinin ifadesinde, "Ben silah kullanmadım olayla alakam yok. Masumum" dediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin 5’i de tutuklandı.