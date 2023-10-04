YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Dönercinin bacasında çıkan yangını ekipleri alarma geçirdi

Dönercinin bacasında çıkan yangını ekipleri alarma geçirdi

04.10.2023 13:54 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’nın Manavgat ilçesinde dönercinin bacasında çıkan yangın itfaiyenin müdahalesi sonucu büyümeden söndürüldü.

Bu tür yangınların bacaların yeterince temizlenmemesinden kaynaklandığı, işletmelerin bacalarını sık sık temizletmeleri gerektiği bildirildi.

Yangın, Antalya Caddesi Tugayoğlu Fatma Yaşar Kaya İş Merkezinin yanında bulunan dönercinin bacasında çıktı. Alınan bilgiye göre; yapılan yangın ihbarı Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi ve Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipleri alarma geçirdi.
İtfaiyenin yangın bölgesine rahat ulaşabilmesi amacıyla Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri Yapay Şelale önünde Antalya Caddesi’ni trafiğe kapatırken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri cadde üzerindeki dönercinin bacasında meydana gelen yangına müdahalede bulunarak kısa sürede söndürdü. Bir vatandaş ise elinde bulunan tencere ile su atarak yangını söndürmeye çalıştı.

BACALAR SIK SIK TEMİZLENMELİ

Son günlerde baca yangınlarının arttığına dikkat çeken yetkililer, haftada en az 3-4 kez baca yangını ihbarı geldiğini, bu yangınların nedeninin mangal ve fırın kullanan işletmelerin bacalarında toplanan yağların temizliğini zamanında yapmamalarından kaynaklandığını belirterek, işletmeleri bacalarını sık sık temizlemeleri konusunda uyardı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Rögar tıkandı, vatandaşın evi atık suyla dolduRögar tıkandı, vatandaşın evi atık suyla doldu
Samsun’da bariyerlere çarpan otomobil hurdaya döndüSamsun’da bariyerlere çarpan otomobil hurdaya döndü
Jandarma düğün magandalarını affetmediJandarma düğün magandalarını affetmedi
Anahtar Kelimeler:
antalya

Antalya Namaz Vakitleri 4 Ekim Çarşamba

İmsak
05:29
Sabah
06:48
Öğle
12:51
İkindi
16:09
Akşam
18:45
Yatsı
19:59

Antalya Nöbetçi Eczaneler 4 Ekim Çarşamba

Elif metin eczanesi
Aksu
Şen eczanesi
Kemer
Tuncerler eczanesi
Serik
Dilek eczanesi
Serik
İşlekel eczanesi
Elmali
Demet eczanesi
Finike
Turunçova eczanesi
Finike
Tümünü Göster
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Yata yata şampiyonluk kovalıyorlar

Yata yata şampiyonluk kovalıyorlar

Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley indirimlerini kaçırmayın

Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley indirimlerini kaçırmayın

Londra'da kedi bakıcısı! İş gününü paylaşınca...

Londra'da kedi bakıcısı! İş gününü paylaşınca...

Eski sevgilisini erkek arkadaşıyla görünce boğazını kesti

Eski sevgilisini erkek arkadaşıyla görünce boğazını kesti

Crocs, Levi's, Puma ve dahası! Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

Crocs, Levi's, Puma ve dahası! Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.