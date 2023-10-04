Dönercinin bacasında çıkan yangını ekipleri alarma geçirdi

Bu tür yangınların bacaların yeterince temizlenmemesinden kaynaklandığı, işletmelerin bacalarını sık sık temizletmeleri gerektiği bildirildi.

Yangın, Antalya Caddesi Tugayoğlu Fatma Yaşar Kaya İş Merkezinin yanında bulunan dönercinin bacasında çıktı. Alınan bilgiye göre; yapılan yangın ihbarı Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi ve Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipleri alarma geçirdi.

İtfaiyenin yangın bölgesine rahat ulaşabilmesi amacıyla Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri Yapay Şelale önünde Antalya Caddesi’ni trafiğe kapatırken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri cadde üzerindeki dönercinin bacasında meydana gelen yangına müdahalede bulunarak kısa sürede söndürdü. Bir vatandaş ise elinde bulunan tencere ile su atarak yangını söndürmeye çalıştı.

BACALAR SIK SIK TEMİZLENMELİ

Son günlerde baca yangınlarının arttığına dikkat çeken yetkililer, haftada en az 3-4 kez baca yangını ihbarı geldiğini, bu yangınların nedeninin mangal ve fırın kullanan işletmelerin bacalarında toplanan yağların temizliğini zamanında yapmamalarından kaynaklandığını belirterek, işletmeleri bacalarını sık sık temizlemeleri konusunda uyardı.

