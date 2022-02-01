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Donmak üzere bulunan yaralı tepeli toygar tedavi altına alındı

01.02.2022 14:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Donmak üzere bulunan yaralı tepeli toygar tedavi altına alındı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde donmak üzere bulunan yaralı tepeli toygar kuşu, tedavi edilmek üzere koruma altına alındı.

Şirinevler Mahallesi'nde yaşayan Celal Karagöz, asfaltın üzerinde donmak üzere bulduğu kuşu aracına alıp Sandıklı Pancar Kooperatifindeki iş yerine götürdü. Kuşun tepeli toygar olduğunu öğrenen Karagöz, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü Sandıklı Şefliğine bildirdi.

İş yerine gelen ekipler, kuşu Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezine (AKÜREM) götürmek üzere teslim aldı.

Karagöz, AA muhabirine, iş yerine götürdüğü kuşun ısınmasının ardından biraz kendine geldiğini anlatarak, "Aracımla iş yerime gelmek için çıkmıştım. Asfalt üzerinde karların arasında bu kuşu gördüm. Kuşu alıp iş yerime getirdim. Su, simit verdik ve ısıtıcı karşısında ısıtmaya çalıştık. Kanadının kırık olduğunu da fark ettik. Şimdi de Doğa Koruma görevlilerine teslim ettik." dedi.

Tepeli toygarın, AKÜREM'deki tedavisinin ardından doğaya salınacağı bildirildi.

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