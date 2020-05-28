Donmuş tavuğu çözdürmenin 3 güvenli yöntemi

Tavuk eti kolay pişmesi ve lezzetli olması nedeniyle sıklıkla tercih edilen bir gıdadır. Siz de derin dondurucudaki tavuğu bu akşam pişirmek istiyorsanız lezzetli bir yemeğin yanı sıra sağlıklı beslenmek için de bu 3 çözdürme yönteminden birini deneyebilirsiniz.

BUZDOLABI YÖNTEMİ

Bu yöntem, tavuğun uzun süre fakat en güvenli ve sağlıklı çözülmesine yardımcı olacaktır.

Dondurulmuş tavuğu derin bir kabın içinde buzdolabına koyun. Buzdolabının sıcaklığı 5 derecenin altında olmalı. Tavuğun buzu 24 saat içinde yavaş yavaş ve son derece sağlıklı bir şekilde çözülecektir.

SOĞUK SU YÖNTEMİ (BİR SAAT)

Buzdolabı yönteminden daha hızlı olmasına rağmen, bu yöntem daha fazla dikkat gerektirir. İlk olarak, tavuğunuzu sızdırmaz bir pakete veya plastik bir torbaya koyun. Bu adım, tavukta bulunan bakterilerin dağılmasını ve aynı zamanda çevrede bulunan bakterilerin tavuğa geçmesini önleyecektir. Büyük ve derin bir kovayı suyla doldurun. Daha sonra torbada olan tavuğu suya daldırın. Çözülmeye devam etmesi için suyu her 30 dakikada bir değiştirmeyi unutmayın. Tavuğun boyutu büyüdükçe bu süre daha da uzayabilir.