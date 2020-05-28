Donmuş tavuğu çözdürmenin 3 güvenli yöntemi

Tavuk eti kolay pişmesi ve lezzetli olması nedeniyle sıklıkla tercih edilen bir gıdadır. Siz de derin dondurucudaki tavuğu bu akşam pişirmek istiyorsanız lezzetli bir yemeğin yanı sıra sağlıklı beslenmek için de bu 3 çözdürme yönteminden birini deneyebilirsiniz.
Bu yöntem, tavuğun uzun süre fakat en güvenli ve sağlıklı çözülmesine yardımcı olacaktır.
Dondurulmuş tavuğu derin bir kabın içinde buzdolabına koyun. Buzdolabının sıcaklığı 5 derecenin altında olmalı. Tavuğun buzu 24 saat içinde yavaş yavaş ve son derece sağlıklı bir şekilde çözülecektir.
Buzdolabı yönteminden daha hızlı olmasına rağmen, bu yöntem daha fazla dikkat gerektirir. İlk olarak, tavuğunuzu sızdırmaz bir pakete veya plastik bir torbaya koyun. Bu adım, tavukta bulunan bakterilerin dağılmasını ve aynı zamanda çevrede bulunan bakterilerin tavuğa geçmesini önleyecektir. Büyük ve derin bir kovayı suyla doldurun. Daha sonra torbada olan tavuğu suya daldırın. Çözülmeye devam etmesi için suyu her 30 dakikada bir değiştirmeyi unutmayın. Tavuğun boyutu büyüdükçe bu süre daha da uzayabilir.
Zamanınız kısaysa, tavuğu çözmek için en hızlı yöntem mikrodalga kullanmaktır. Tavuğu mikrodalgada güvenle çözdürmek için, mikrodalgada güvenli bir kaba veya kaba koymadan ve kabı gevşek bir şekilde kapatmadan önce tüm ambalajları çıkarın. Mikrodalga fırınınızdaki buz çözme ayarını kullanarak her seferinde iki dakika buz çözme yapın, eti kontrol edin ve eşit çözülmeyi sağlamak için periyodik olarak çevirin.
Hatırlanması gereken önemli bir şey, bir mikrodalgada çözülen tavuğun buzunun çözülmesinden hemen sonra hemen pişirilmesi gerektiğidir.
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