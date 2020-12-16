YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Keşfet
  4. Donmuş yiyecekleri beklemeden hızlıca çözdürebilirsiniz! Nasıl mı?

Donmuş yiyecekleri beklemeden hızlıca çözdürebilirsiniz! Nasıl mı?

Gökçen Bektaş Gökçen Bektaş 16.12.2020 10:27 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Donmuş yiyecekleri beklemeden hızlıca çözdürebilirsiniz! Nasıl mı?

Dondurucuda beklettiğiniz yiyecekleri dışarı çıkarmayı unuttuysanız, telaş yapmayın. Yiyecekleri hızlı ve güvenli bir şekilde çözdürmek için bu ipuçlarını uygulayabilirsiniz.

Dondurulmuş et ve et ürünlerini çözdürmek için çok fazla vakit harcamanıza gerek yok. Bahsedeceğimiz ip uçları sayesinde donmuş yiyecekleri hızlı bir şekilde çözdürebilirsiniz.

MİKRODALGADA ÇÖZDÜRME YÖNTEMİ

Mikrodalga fırınınızda donmuş ürün çözme ayarı yoksa, en düşük seviyede et çözülene kadar kısa kısa ısıtma işlemi yapabilirsiniz. Tabii tüm bunları yaparken mikrodalgaya koyduğunuz etin üzerinde herhangi bir streç film, folyo vs. olmamasına dikkat edin.

Bütün bunların yanında büyük ve kalın parça etleri ya da bütün tavuk veya hindi gibi yavaş pişecek kümes hayvanlarını donuk halde pişirmek de mümkün. Bunu da belirtmeden geçmeyelim.

SOĞUK SUDA ÇÖZDÜRME YÖNTEMİ

Bu yöntem, donmuş ürünlerin birkaç saat içinde çözünmesine yardımcı olacak. Dışarı çıkardığınız et ürünleri istediğiniz sürede çözünmediyse bu yöntemi uygulayabilirsiniz. Bu yöntem için öncelikle etlerinizi bir poşete koyun ve havasını almaya çalışın. Ağzını da iyice bağlayın. Büyükçe bir kaseye su koyup poşeti suya daldırın.

Suyu her yarım saatte bir değiştirin. Küçük parça etler, kümes hayvanları ya da deniz ürünleri suyun içinde 1 saatte çözünür ama daha büyük parçaların çözünmesi için 2-3 saat beklemeniz gerekebilir. Yemek planınızı da ona göre yapabilirsiniz. Yalnız eti çözüldükten sonra tekrar dondurmanız ise kesinlikle önerilmez.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 60 kişilik cinsel ilişki partisi! Misafirleri parayla yoldan çıkarmışlar 60 kişilik cinsel ilişki partisi! Misafirleri parayla yoldan çıkarmışlar
Hellim peynirini kurutmadan kızartmanın püf noktalarıHellim peynirini kurutmadan kızartmanın püf noktaları
MasterChef'in merak edilen ürünü: Agar AgarMasterChef'in merak edilen ürünü: Agar Agar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Sevilen diziyle ekrana dönüyor! Yeni rolüyle şaşırtacak

Sevilen diziyle ekrana dönüyor! Yeni rolüyle şaşırtacak

Kocasına özel erotik video! 'Hadi bu gece açılalım'

Kocasına özel erotik video! 'Hadi bu gece açılalım'

En lezzetli kıymayı kavurmak için bu püf noktasını atlamayın

En lezzetli kıymayı kavurmak için bu püf noktasını atlamayın

Sunumu da lezzeti de tam puan alacak: Bohça kebabı

Sunumu da lezzeti de tam puan alacak: Bohça kebabı

Kafelerin onlarca liraya sattığı kahve bakın nasıl yapılıyormuş!

Kafelerin onlarca liraya sattığı kahve bakın nasıl yapılıyormuş!

MasterChef'e damga vuran lezzet! İşte tarifi

MasterChef'e damga vuran lezzet! İşte tarifi

İlginizi Çekebilir

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Türkiye'de tek bir ilde yapılıyor! Sadece sabahları yenebiliyor

Türkiye'de tek bir ilde yapılıyor! Sadece sabahları yenebiliyor

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Her gören limonla karıştırıyor! Bahçede 10, marketlerde 45 lira

Her gören limonla karıştırıyor! Bahçede 10, marketlerde 45 lira

İçinde 70'e yakın vitamin var! Vücutta dengesiz ne varsa düzenliyor

İçinde 70'e yakın vitamin var! Vücutta dengesiz ne varsa düzenliyor

Ev yapımı fıstıklı tahin helvası nasıl yapılır?

Ev yapımı fıstıklı tahin helvası nasıl yapılır?

Diğer Haberler

Tadı kırmızı ete benziyor, bir yiyen vazgeçemiyor

Tadı kırmızı ete benziyor, bir yiyen vazgeçemiyor

Hellim peynirini kurutmadan kızartmanın püf noktaları

Hellim peynirini kurutmadan kızartmanın püf noktaları

Her gün yumurta yiyenler şanslı! Pandemide mutlu hissetmenin yolu...

Her gün yumurta yiyenler şanslı! Pandemide mutlu hissetmenin yolu...

Keşli cevizli erişte nasıl yapılır? Bolu usulü keşli cevizli erişte nedir? MasterChef keşli cevizli erişte tarifi ve malzemeleri

Erişteyi bir de böyle deneyin!

En lezzetli kıymayı kavurmak için bu püf noktasını atlamayın

En lezzetli kıymayı kavurmak için bu püf noktasını atlamayın

Üzerinde kan lekesi olan yumurta yenir mi?

Üzerinde kan lekesi olan yumurta yenir mi?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.