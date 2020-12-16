Donmuş yiyecekleri beklemeden hızlıca çözdürebilirsiniz! Nasıl mı?

Dondurulmuş et ve et ürünlerini çözdürmek için çok fazla vakit harcamanıza gerek yok. Bahsedeceğimiz ip uçları sayesinde donmuş yiyecekleri hızlı bir şekilde çözdürebilirsiniz.

MİKRODALGADA ÇÖZDÜRME YÖNTEMİ

Mikrodalga fırınınızda donmuş ürün çözme ayarı yoksa, en düşük seviyede et çözülene kadar kısa kısa ısıtma işlemi yapabilirsiniz. Tabii tüm bunları yaparken mikrodalgaya koyduğunuz etin üzerinde herhangi bir streç film, folyo vs. olmamasına dikkat edin.

Bütün bunların yanında büyük ve kalın parça etleri ya da bütün tavuk veya hindi gibi yavaş pişecek kümes hayvanlarını donuk halde pişirmek de mümkün. Bunu da belirtmeden geçmeyelim.

SOĞUK SUDA ÇÖZDÜRME YÖNTEMİ

Bu yöntem, donmuş ürünlerin birkaç saat içinde çözünmesine yardımcı olacak. Dışarı çıkardığınız et ürünleri istediğiniz sürede çözünmediyse bu yöntemi uygulayabilirsiniz. Bu yöntem için öncelikle etlerinizi bir poşete koyun ve havasını almaya çalışın. Ağzını da iyice bağlayın. Büyükçe bir kaseye su koyup poşeti suya daldırın.

Suyu her yarım saatte bir değiştirin. Küçük parça etler, kümes hayvanları ya da deniz ürünleri suyun içinde 1 saatte çözünür ama daha büyük parçaların çözünmesi için 2-3 saat beklemeniz gerekebilir. Yemek planınızı da ona göre yapabilirsiniz. Yalnız eti çözüldükten sonra tekrar dondurmanız ise kesinlikle önerilmez.



