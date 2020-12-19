Donuk omuz ağrılarından kısa sürede kurtulmak mümkün

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Dicle Üniversitesi (DÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde donuk omuz rahatsızlığı olan hastalar, kısa süren ve kapalı olarak uygulanan yöntemle sağlığına kavuşuyor.

DÜ Hastaneleri Ağrı Kliniği Algoloji-Ağrı Uzmanı Prof. Dr. Haktan Karaman, gazetecilere yaptığı açıklamada, donuk omuz rahatsızlığının genellikle kadınlarda daha çok ortaya çıktığını, 40 yaş üstü, ev kadınları ve büroda daha çok sağ kolunu kullanan kişilerde görüldüğünü söyledi.

Toplumda her 10 kişiden 1'inde bu rahatsızlığın görüldüğünü anlatan Karaman, rahatsızlığın birden sinsice başladığını, özellikle geceleri omuzun üzerine yatıldığı zaman ağrıya neden olduğunu belirtti.

Karaman, tedavi edilmemesi durumunda ağrıların giderek arttığını ve gündüz de ortaya çıktığını aktardı.

Ağrı sonucunda hastanın omuzunu kullanamamaya başladığını aktaran Karaman, ilerleyen zamanlarda normal insanların elini kafasına götürme olayını yerine getiremediğini aktardı.

Karaman, "Omuz artık kilitlenme pozisyonuna gelmiştir. Bu haliyle hasta donuk omuz haline gelir. Bu şekilde kalması çok riskli. Çünkü tedavi edilmezse omuzunu etkin bir şekilde kullanma şansını kaybeder. Hastaların büyük bir kısmı ilaç ve fizik tedaviye yanıt verir. Bu tedaviye yanıt vermiyorsa en son seçenek cerrahi tedavidir." diye konuştu.