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Doping nedeniyle ceza almıştı! Paul Pogba 1.5 yıl sonra sahalara gözyaşlarıyla geri döndü

Fransız futbolcu Paul Pogba, 2 yıllık aranın ardından sahalara geri dönüyor. 32 yaşındaki oyuncu, Ligue 1 ekibi Monaco’ya imza attı. İşte detaylar...

Doping nedeniyle ceza almıştı! Paul Pogba 1.5 yıl sonra sahalara gözyaşlarıyla geri döndü
Berker İşleyen

Doping cezası nedeniyle uzun süredir sahalardan uzak kalan Paul Pogba’nın yeni takımı belli oldu. Yaşadığı ciddi sakatlıkların ardından 1,5 yıl doping cezası alan Pogba, yeniden forma giymeye hazırlanıyor.

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

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Tecrübeli futbolcu Fransız ekibi Monaco ile 30 Haziran 2027’ye kadar geçerli 2 yıllık sözleşme imzaladı. Pogba uzun bir aranın ardından attığı bu imza sırasında duygusal anlar yaşadı.

'DÜNYA ŞAMPİYONU...'

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Kulüpten yapılan açıklamada ’dünya şampiyonu’ ifadesi yer alırken, 32 yaşındaki futbolcunun kariyeriyle ilgili bilgiler verildi.

Manchester United altyapısından yetişen Paul Pogba, 2012 yazında Juventus’a transfer oldu. İngiliz ekibi 4 yıl sonra yüksek bir bedelle kadrosuna katarken, 2022-2023 sezonu yaz transfer döneminde yeniden İtalyan ekibine döndü.

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