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Dorçe Prefabrik, çelik prefabrik modüler yapılarıyla zorunlu göç hareketlerine çözüm sunuyor

26.03.2022 09:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dorçe Prefabrik Yapı ve İnşaat, acil konaklama üniteleri, deprem konutları, mülteci kampları, sınır kampları, sağlık merkezleri ve klinikler, rehabilitasyon merkezleri ve sosyal tesis projeleri anahtar teslim tamamlıyor

İSTANBUL (AA) - Dorçe Prefabrik Yapı ve İnşaat "Anahtar teslim hızlı çözümler" ile mülteci ve afet bölgelerine umut götürürken, çelik prefabrik modüler yapı sistemiyle zorunlu göç hareketleri için ideal bir çözüm ortağı olarak konumlanıyor.

Dorçe Prefabrik'ten yapılan açıklamaya göre, iklim ve savaş gibi unsurlar toplu göç hareketini tetikliyor.

Ani gelişen ihtiyaçlara kısa sürede cevap verme ihtiyacı hafif çelik modüler yapı sisteminin önemini bir kez daha gösterirken, 2018'de Dünya Bankası'nın yaptığı tahmine göre Latin Amerika, Sahra altı Afrika ve Güneydoğu Asya'da 2050 yılına kadar 143 milyondan fazla kişinin iklim nedeniyle göç etmesi bekleniyor.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği tarafından yapılan açıklamada, gündemdeki sıcaklığını koruyan Rusya-Ukrayna krizi sonucunda Ukrayna'da 10 milyon insanın evlerini terk ettiği tahmin ediliyor.

Komşu ülkelere giden 3,6 milyonun yanı sıra, yaklaşık 6,5 milyon kişinin de ülke içinde çeşitli yerlere göç ettiği düşünülüyor.

Bu kapsamda Dorçe Prefabrik Yapı ve İnşaat "Anahtar teslim hızlı çözümler" ile mülteci ve afet bölgelerine umut götürüyor. Üretim kapasitesi ve uzun yıllara dayanan tecrübesiyle sektöründe öncü firmalar arasında gösterilen Dorçe Prefabrik Yapı ve İnşaat, toplu göç hareketleri için hafif çelik yapı sistemleriyle ideal çözüm ortağı olmayı sürdürüyor.

20 yılı aşkın süredir NATO, BM gibi kuruluşların onaylı tedarikçisi olan firma, sektöründe 40 yılı aşkın tecrübesiyle acil konaklama üniteleri, deprem konutları, mülteci kampları, sınır kampları, sağlık merkezleri ve klinikler, rehabilitasyon merkezleri ve sosyal tesis projeleri anahtar teslim tamamlıyor.

Dorçe'nin, geçici ve kalıcı mülteci kentlerinde birçok ihtiyaca cevap bulunabiliyor. Dorçe Prefabrik Yapı ve İnşaat, yakın zamanda Hatay Yayladağı & Boynuyoğun, Kahramanmaraş, Adana‘da Mülteci Konteyner Kentlerini başarıyla anahtar teslim olarak tamamladı.

Çelik prefabrik modüler sistemleri kullanılarak tamamlanan entegre yaşam alanlarında 100 binden fazla insanın tüm yaşamsal ihtiyaçları karşılandı.

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