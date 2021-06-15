Dorçe Prefabrik-İnşaat, modüler prefabrik yapılarıyla toplu konut projelerine katkı sağlıyor

Bir modüler konteyner konut inşa etmek son derece uygun maliyetli olurken, modüler konteyner konut fiyatları, seçilen yapı biçimine ve nereye inşa edileceğine bağlı olarak değişiklik gösteriyor. Evin kaç metrekare olacağı, kaç katlı olarak inşaat edileceği ve nasıl materyaller kullanılacağı fiyatı belirleyen unsurlar arasında yer alıyor. Modern İnşaat yöntemleri (MMC) kapsamında modüler bina teknolojisi ile inşa edilen evler genel olarak ekonomik fiyatlara inşa edilebiliyor.

Dorçe Prefabrik-İnşaat’ın tasarlayıp ürettiği prefabrik konutlar, modüler yapısı nedeniyle hızlı toplu konut projelerinin gerçekleştirilmesine destek oluyor. Ekonomik olarak orta ve alt sınıf gelir grubunda yer alan kişilere yönelik olarak tamamlanan projeler, ulaşılabilir fiyatları ile sosyal yaşama katkı sağlıyor.

Modüler konteyner konutlarla modifiye edilebilen yük (ISO-kaynaklı) konteynerlere kolayca modern ve şık bir görünüm kazandırmak mümkün, her türlü ihtiyaca karşılamaya yönelik otel, konaklama tesisleri, sosyal tesisler, okul, hastane gibi modern yapılara hızlıca dönüştürülebiliyor.

Çelik sistem, esnek yapısı, dayanımı ve hafifliği ile depreme karşı dayanıklı bir yapı sistemine sahip modüler çelik konteyner konutlar, Türkiye gibi deprem kuşağında olan farklı ülkelerin şartlarına uygun şekilde tasarlanabildiğinden depremlere maruz kaldıklarında diğer yapı sistemlerine göre daha iyi performans gösteriyor. Ayrıca modüler konteyner yapıların büyük bir kısmı önceden inşa edildiği için çok kısa sürelerde ihtiyaca cevap verebiliyor.

Açıklamaya göre, modern inşaatın son teknolojiyle buluştuğu modüler konteyner konutlar, gelişmiş ülkelerde yükselişini devam ettiriyor. Ayrıca ihtiyaç sahiplerinin zevkini yansıtacak tasarımlara imkan tanınıyor. Bu yönüyle de diğer yapım metotları ile inşa edilen yapılar arasında ön plana çıkıyor.