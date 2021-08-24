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Dorçe Prefabrik, Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda proje ve ürünlerini tanıttı

24.08.2021 10:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dorçe Prefabrik, Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda proje ve ürünlerini tanıttı

İSTANBUL (AA) - Dorçe Prefabrik Yapı ve İnşaat AŞ, 15'inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF’21) proje ve ürünlerini ziyaretçilerine sundu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Dorçe Prefabrik Yapı ve İnşaat AŞ, 100’ü aşkın ülkenin önde gelen kurmay başkanlarını, üst düzey savunma sanayi temsilcilerini, kuvvet komutanlarını, askeri ataşelerini ve askeri kurumların yabancı heyetlerini, 15’incisi düzenlenen bölgenin en büyük savunma sanayi fuarlarından birisi olan IDEF 21 kapsamında ağırladı.

Dünyanın farklı bölgelerinden gelen askeri heyetler ve yüksek teknoloji odaklı küresel savunma şirketleri, savunma sanayisinde yaşanan en son teknolojik gelişmeleri takip etmek adına IDEF'21'deki yerlerini aldı.

Dorçe Prefabrik de yüksek teknolojili askeri kampları, modifiye edilmiş ISO kabinleri, helikopterlerle taşınabilen portatif konteyner modülleri (HTK), tam teşekküllü modüler askeri sahra hastaneleri konusundaki uluslararası deneyimlerini, tecrübelerini, yeteneklerini ve Modern İnşaat Yöntemlerine (MMC- Modern Methods of Construction) dayalı üretim felsefesini IDEF’21 kapsamında stant ziyaretçilerine, katılımcılara ve askeri delegasyonlara sundu.

- IDEF’23 için yeni projelerin çalışmalarına başlanıldı

Geçen yıllarda düzenlenen IDEF fuarlarında olduğu gibi bu sene de var olan ve geleceğe yönelik savunma sanayi alanında yerel ve uluslararası ölçekte potansiyel projeleri kapsamında verimli iş birlikleri için temel atan Dorçe Prefabrik, IDEF’23 için de şimdiden hazırlıklara başladı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılına denk gelecek olan IDEF23’te Dorçe Prefabrik, daha fazla yenilikle, inovatif teknolojik çözümlerle ziyaretçiler ve üst düzey askeri heyetlerle tekrar bir araya gelmeyi istiyor.

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