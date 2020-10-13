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"Dört büyükler"in borcu 13 milyar lirayı aştı

İSTANBUL HABERLERİ  | 13.10.2020 13:20 | Son Güncelleme

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un toplam borcu son sekiz yılda yüzde 534 oranında artış gösterdi - Fenerbahçe'nin 5,2 , Beşiktaş'ın 3,33, Galatasaray'ın 3,3 ve Trabzonspor'un 1,25 milyar liralık borcu bulunuyor

İSTANBUL (AA) - EYÜP KARAKUŞ - Türk futbolunda "Dört büyükler" olarak adlandırılan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un borçları her geçen sezon katlanarak artıyor.

Türk futbolunun lokomotifleri olarak nitelenen söz konusu kulüpler, 2012 yılında sadece 2 milyar lira borçla yükümlüyken bu rakam 8 sezon sonunda 13 milyar lirayı geçti.

Böylece salt 8 yılda 4 kulübün borçlarındaki artış oranı yüzde 534 oldu.

- Fenerbahçe'de borç 5,2 milyar lira

Fenerbahçe'de Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan son açıklamaya göre, ağustos ayı itibarıyla kulübün şirket borcu 3 milyar 8 milyon lira.

Sarı-lacivertli kulübün dernek borcuna dair en net paylaşım ise bu sene şubat ayındaki divan kurulunda paylaşıldı. Bu bildirime göre kulübün dernek borcu, 2019 yılının eylül ayı itibarıyla 2 milyar 190 milyon lira.

Böylece Fenerbahçe'nin toplam borcu yaklaşık 5,2 milyar liraya yükselmiş durumda. Kulübün 8 sezon önceki toplam borcu 568 milyon liraydı.

- Beşiktaş'ın borcu 3,33 milyar lira

Beşiktaş'ın şirket borcu, KAP'a yapılan açıklamaya göre ağustos ayı itibarıyla 2,73 milyar lira.

Kulübün dernek borcuna dair son paylaşım ise şubat ayında yapıldı ve siyah-beyazlıların dernek borcunun 604 milyon lira olduğu duyuruldu.

Bu çerçevede sekiz yıl önce 585 milyon lira olan Beşiktaş'ın borcu, 3,33 milyar liraya yükseldi.

- Galatasaray'da borç 3,3 milyar lira

Galatasaray'da şirket borcu, KAP yapılan son bildirime göre ağustos ayı itibarıyla 2,34 milyar lira.

Kulüpte şubat ayında yapılan divan kurulunda, sarı-kırmızıların dernek borcunun 2019 yılı sonu itibarıyla 965 milyon olduğu açıklanmıştı.

Sekiz yıl önce 731 milyon liralık borç yükümlülüğü bulunan sarı-kırmızılı ekibin şu an itibarıyla toplam borcu 3,3 milyar lirayı bulmuş durumda.

- Trabzonspor'un borcu 1,25 milyar lira

Trabzonspor'da diğer kulüplerin aksine, tüm borçlar KAP'a bildirilmekte.

Son bildirime göre de bordo-mavili kulübün ağustos ayı itibarıyla toplam borcu 1,25 milyar lira.

Bordo-mavili ekibin 2012 yılındaki toplam borcu ise 178 milyon liraydı.

Dört kulübün 2012 yılındaki borç miktarı ve şu anki borç yükümlülükleri borçların artış oranları şöyle:

2012 BORÇ MİKTARI / MİLYAR LİRA 2020 BORÇ MİKTARI / MİLYAR LİRA BORÇ ARTIŞ ORANI / % FENERBAHÇE0,568 5,2 815 BEŞİKTAŞ0,585 3,33 469 GALATASARAY 0,731 3,3 351 TRABZONSPOR0,178 1,25 602 TOPLAM 2,062 13,08 534

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