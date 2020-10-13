"Dört büyükler"in borcu 13 milyar lirayı aştı

İSTANBUL (AA) - EYÜP KARAKUŞ - Türk futbolunda "Dört büyükler" olarak adlandırılan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un borçları her geçen sezon katlanarak artıyor.

Türk futbolunun lokomotifleri olarak nitelenen söz konusu kulüpler, 2012 yılında sadece 2 milyar lira borçla yükümlüyken bu rakam 8 sezon sonunda 13 milyar lirayı geçti.

Böylece salt 8 yılda 4 kulübün borçlarındaki artış oranı yüzde 534 oldu.

- Fenerbahçe'de borç 5,2 milyar lira

Fenerbahçe'de Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan son açıklamaya göre, ağustos ayı itibarıyla kulübün şirket borcu 3 milyar 8 milyon lira.

Sarı-lacivertli kulübün dernek borcuna dair en net paylaşım ise bu sene şubat ayındaki divan kurulunda paylaşıldı. Bu bildirime göre kulübün dernek borcu, 2019 yılının eylül ayı itibarıyla 2 milyar 190 milyon lira.

Böylece Fenerbahçe'nin toplam borcu yaklaşık 5,2 milyar liraya yükselmiş durumda. Kulübün 8 sezon önceki toplam borcu 568 milyon liraydı.

- Beşiktaş'ın borcu 3,33 milyar lira

Beşiktaş'ın şirket borcu, KAP'a yapılan açıklamaya göre ağustos ayı itibarıyla 2,73 milyar lira.