Dört ecza deposu hakkındaki rekabet soruşturmasında sözlü savunma toplantısı yapıldı

Deva Holding AŞ, Gül Ecza Deposu Sanayi ve Ticaret AŞ, Haver Farma İlaç AŞ ve Sonuç Ecza Deposu AŞ hakkında yürütülen rekabet soruşturması kapsamında sözlü savunma toplantısı gerçekleştirildi.

Rekabet Kurulu Başkanı Birol Küle'nin başkanlığındaki toplantı çevrim içi yapıldı.

Küle, soruşturmanın, kamu hastanelerine ihale yoluyla yapılan ilaç satışlarında ilaç üreticileriyle ecza depolarının birlikte fiyat belirlemeye ve ilaçları değerinin üstünde satmaya yönelik çeşitli uygulamalarla 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4'üncü maddesini ihlal ettikleri iddiasına yönelik açıldığını anımsattı.

Sözlü savunma toplantısının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle çevrim içi ortamda yapılmasına karar verildiğini belirten Küle, Kurulun Gül Ecza Deposunun savunmasının gizli oturumda dinlenmesi talebini kabul ettiğini ve gizlilik içeren bölümün sona bırakılarak bu kısımda ilgili taraflar, soruşturma heyeti ve dosyayla ilgili kurul personeli dışındaki kişilerin toplantıya erişiminin engelleneceğini söyledi.

Küle, ardından sözü, soruşturma heyetine verdi.

Soruşturma heyeti temsilcisi, söz konusu firmalar hakkında yürütülen soruşturma neticesinde, ana görüş olarak Gül Ecza Deposu ile Sonuç Ecza Deposunun 4054 sayılı kanunun 4'üncü maddesini ihlal eder nitelikte eylemlerde bulunduklarını, rekabeti kısıtlayıcı eylemlerinin muafiyetten yararlanamayacağını, bu çerçevede adı geçen teşebbüslere idari para cezası uygulanması gerektiğini ifade etti.

Öte yandan, soruşturma heyeti temsilcisi, Deva Holding ve Haver Farma İlaçın mevcut durum itibarıyla ilgili kanunu ihlal etmediklerini, dolayısıyla bu teşebbüsler hakkında idari para cezası verilmesine gerek olmadığı kanaatine ulaşıldığını kaydetti.

Deva Holdingin avukatı, soruşturma heyetinin değerlendirmelerine katıldıklarını, firmanın kamu ihalelerinde doğrudan veya dolaylı olarak danışıklı fiyat teklifine yol açacak herhangi bir anlaşmanın tarafı olmadığını, firmanın ürettiği beşeri ilaçları kapsayan ihalelerde monopol bir yapının söz konusu olmadığını ve idari para cezası uygulanmasına yer bulunmadığını anlattı.

Haver Farma şirketinin avukatı, kurumun tespitlerine katıldıklarını belirterek, sözlü savunmalarının bulunmadığını söyledi.

Sonuç Ecza Deposu adına savunma yapan avukatları, ilk kurumun rekabeti sınırlayıcı eylemde bulunmadığını, meseleye konu WhatsApp mesajlaşmasının ayrıntılı şekilde incelendiğinde bunun görüldüğünü, soruşturma devam ederken rekabeti sınırlayıcı bir anlaşmanın WhatsApp üzerinden yapılmasının hayatın olağan akışına aykırı olduğunu dile getirerek, söz konusu mesajlaşmanın yanlış yorumlandığını ve heyete bu ayrıntıyı görmesi konusunda güvendiklerini bildirdi.

Avukatlar, satışın tedarik amacıyla gerçekleştiğini belirterek, Gül Ecza Deposu ile meşru dikey tedarik ilişkisinin ötesinde bir ilişkinin hiçbir zaman oluşmadığını, söz konusu mesajlaşmaların da bunu gösterdiğini, hem yatay hem dikey ihlalden söz etmenin mümkün olmadığını savundu.

Gül Ecza Deposunun avukatları, şirket açısından rekabet ihlalinin bulunmadığı gerekçesiyle haklarında cezaya hükmedilmemesini talep etti.

WhatsApp yazışmaları bakımından rekabet ihlalinin bulunmadığını ifade eden avukatlar, yazışmayı gerçekleştiren şirket personelinin bunu kendi inisiyatifiyle, yetki ve görev kapsamının dışına çıkarak gerçekleştirdiğini kaydetti.

Şirket avukatları, herhangi bir ihlale neden olan eylemin, amacın ya da düşüncenin bulunmadığına işaret ederek, isnatları kabul etmediklerini, soruşturma konusu olaydan müvekkil ve diğer teşebbüsler bakımından herhangi bir ihlalin bulunmadığına karar verilmesini istedi.

Ardından, toplantı gizli oturumla devam etti.

Kurul, soruşturmaya ilişkin nihai kararını 7 Temmuz'da açıklayacak. Karar, daha erken alınması durumunda Rekabet Kurumunun internet sitesinden duyurulacak.

