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  4. Dört gözle bekleniyordu! Altay Bayındır Manchester United formasıyla ilk maçına çıkıyor

Dört gözle bekleniyordu! Altay Bayındır Manchester United formasıyla ilk maçına çıkıyor

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
24.01.2024 16:06 | Son Güncelleme:
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Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den İngiliz ekibi Manchester United'a transfer olan Altay Bayındır henüz forma şansı bulamazken, başarılı eldivenin yeni takımında çıkacağı ilk resmi mücadele belli oldu. İşte detaylar...

Altay Bayındır

Altay Bayındır

TR Türkiye
Yaş: 26 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Manchester United
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Yaz transfer döneminde sürpriz bir şekilde Fenerbahçe'den ayrılarak Premier Lig ekibi Manchester United'a transfer olan Altay Bayındır, henüz resmi bir maça çıkma şansı bulamamıştı.

Andre Onana'nın Afrika Uluslar Kupası'na gitmesinin ardından birinci kaleci pozisyonuna yükselen milli eldiven yeni takımında ilk maçına çıkmaya hazırlanıyor.

İLK MAÇI NE ZAMAN?

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28 Ocak Pazar günü, Manchester United deplasmanda FA Cup dördüncü tur maçında Newport County ile karşılaşacak.

İngiliz Daily Mail'de yer alan haberde, "Kamerun, Afrika Uluslar Kupası'ndan elense ve maçtan önce geri dönse bile Newport County karşılaşmasında kaleyi Altay Bayındır" koruyacak ifadelerine yer verildi.

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