Dört gözle bekleniyordu! Altay Bayındır Manchester United formasıyla ilk maçına çıkıyor

Yaz transfer döneminde sürpriz bir şekilde Fenerbahçe'den ayrılarak Premier Lig ekibi Manchester United'a transfer olan Altay Bayındır, henüz resmi bir maça çıkma şansı bulamamıştı.

Andre Onana'nın Afrika Uluslar Kupası'na gitmesinin ardından birinci kaleci pozisyonuna yükselen milli eldiven yeni takımında ilk maçına çıkmaya hazırlanıyor.

İLK MAÇI NE ZAMAN?

28 Ocak Pazar günü, Manchester United deplasmanda FA Cup dördüncü tur maçında Newport County ile karşılaşacak.

İngiliz Daily Mail'de yer alan haberde, "Kamerun, Afrika Uluslar Kupası'ndan elense ve maçtan önce geri dönse bile Newport County karşılaşmasında kaleyi Altay Bayındır" koruyacak ifadelerine yer verildi.





