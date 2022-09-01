YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. Dört ilde hırsızlık olaylarına karışan zanlı Malatya'da yakalandı

Dört ilde hırsızlık olaylarına karışan zanlı Malatya'da yakalandı

01.09.2022 18:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dört ilde hırsızlık olaylarına karışan zanlı Malatya'da yakalandı

Dört ilde hırsızlık olaylarına karışan zanlı Malatya'da yakalandı

Malatya, Şanlıurfa, Hatay ve Niğde'de ikametten hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiği tespit edilen zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Yeşilyurt ilçesine bağlı Bostanbaşı Mahallesi'nde bir ikametten 26 bin lira değerinde ziynet eşyası çalan E.N yakalandı. Çalışmada, şüphelinin çaldığı ziynet eşyaları da ele geçirildi.

Yapılan soruşturmada zanlının Şanlıurfa, Hatay ve Niğde'de de ikametlerden ziynet eşyası ve para çaldığı tespit edildi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Malatya'da otomobilin üst geçide çarptığı kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandıMalatya'da otomobilin üst geçide çarptığı kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Kocaeli'de aracının başında silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandıKocaeli'de aracının başında silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
Yaylada hastalanan 82 yaşındaki kadın, helikopter ambulansla hastaneye sevk edildiYaylada hastalanan 82 yaşındaki kadın, helikopter ambulansla hastaneye sevk edildi
Anahtar Kelimeler:
Malatya hırsızlık zanlı

Malatya Namaz Vakitleri 1 Eylül Perşembe

İmsak
04:23
Sabah
05:49
Öğle
12:32
İkindi
16:11
Akşam
19:05
Yatsı
20:25
Malatya ECZANELER
Malatya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Bugün o kadar haklısınız ki... Egonuzu bastırmanız gerekebilir

Bugün o kadar haklısınız ki... Egonuzu bastırmanız gerekebilir

"Türkiye’deki en büyük problemlerden biri" Sülük tedavisi...

"Türkiye’deki en büyük problemlerden biri" Sülük tedavisi...

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

İtiraf edin! Tam olarak hangisinin ne işe yaradığını bilmiyorsunuz!

İtiraf edin! Tam olarak hangisinin ne işe yaradığını bilmiyorsunuz!

Kocası notunu görünce dayanamadı! Bakın ne dedi

Kocası notunu görünce dayanamadı! Bakın ne dedi

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.