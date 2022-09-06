Dört mevsim turist çeken Antalya konuklarına eşsiz güzellikler sunuyor

AYŞE YILDIZ - Bu yıl 8 ayda yurt dışından 9 milyonun üzerinde turistin tatil yaptığı Antalya, ünlü plajları, şelaleleri, antik kentleri, mağaraları ve müzelerinin yanı sıra spor, sağlık, kongre ve düğün turizmi imkanlarıyla dört mevsim konuklarını ağırlıyor.

Gözde turizm kenti Antalya, ünlü plajları, masmavi koyları, tarihi ve doğal güzellikleri, yürüyüş rotaları, mağaraları ve tarihi yapılarıyla turistleri cezbediyor.

Dünyanın farklı ülkelerinden gelen turistler, hem ünlü sahillerde denize girme, güneşlenme hem de geçmişte önemli uygarlıklara ev sahipliği yapan 50'den fazla antik kenti ziyaret etme imkanı buluyor.

Ziyaretçiler, Karain'deki Prehistorik yaşamdan dağlık Likya'daki Protohistorik izlere, Helenistik dönemden Roma, Selçuklu ve Osmanlı'ya kadar her dönemin anıtsal yapılarında tarihi yolculuğa çıkıyor.

Kaş'taki Patara, Serik'teki Aspendos ve Aksu'daki Perge'nin aralarında bulunduğu farklı antik kentleri gezen misafirler, Düden, Kurşunlu, Manavgat, Uçarsu şelaleleri başta olmak üzere doğal güzellikleri de ziyaret ediyor.

Kışın futbol takımlarının kamp yaptığı kent, dalış, tırmanma, yürüyüş ve golf sporu imkanlarıyla da öne çıkıyor. Yurt dışından her yıl binlerce golfçüyü ağırlayan ilde 16 golf sahası bulunuyor.

Binlerce davetlinin katılımıyla üç gün üç gece süren Hint düğünlerinin de gözde kenti Antalya'da özellikle kış döneminde oteller spor, kongre ve fuar turizmiyle hareketleniyor.

- Kentte 635 bin yatak kapasitesi bulunuyor

Konuklarına eşsiz güzellikler sunan ve lüks tesisleriyle fark yaratan Antalya'da, 920'si Bakanlık belgeli olmak üzere 2 bin 575 tesis, 635 bin yatak kapasitesi bulunuyor.

Deniz turizminin yanı sıra kültür, sağlık, spor, kongre, düğün, kamp ve karavan turizmi potansiyeliyle öne çıkan Antalya, yılın 12 ayı turist çekiyor.

Antalya'ya bu yıl 1 Ocak-31 Ağustos döneminde yurt dışından hava yoluyla 9 milyon 69 bin 164 turist geldi. Kente 8 aylık dönemde en çok turist gönderen ülkelerden, 1 milyon 797 bin 56 kişiyle Almanya birinci, 1 milyon 795 bin 333 turistle Rusya ikinci, 805 bin 162 turistle İngiltere üçüncü sırada yer aldı.

Kaputaş, Konyaaltı, İncekum, Lara, Sarısu ve Kleopatra plajları, Damlataş ve Karain mağaralarıyla ünlü Antalya'da turist sayısında rekor kırılan 2019'da yaklaşık 15 milyon 645 bin yabancı turist tatil yapmıştı.

Dünyada uluslararası çevre ödülü "mavi bayrak"lı en fazla plaja sahip il olan Antalya'da, Türkiye'deki 531 mavi bayraklı plajın 229'u yer alıyor. Antalya'yı yurt dışında 139 mavi bayraklı plajıyla İspanya'nın Valencia kenti izliyor.

Turizmde dünya markası olan şehir, sağlık alanında yapılan yatırımlarla da dikkati çekiyor. Yabancı hastalara da şifa sunulan kentte 2 üniversite, 18 kamu hastanesi ve 28 özel hastane ile çok sayıda klinikte tedavi imkanı sağlanıyor.

Estetikten organ ve kök hücre nakillerine, kanser tedavilerinden göz, diş, kanser tedavisine her türlü sağlık hizmetinin verildiği ilde, yılın her ayı gelebilen turistler tedavi olup ülkelerine dönüyor.

- "Akdeniz çanağında en çok tercih edilen kentiz"

Vali Ersin Yazıcı, AA muhabirine, Güvenli Turizm Sertifikaları, alternatif turizm kolları ve 5 yıldızlı otelleriyle Akdeniz çanağında en çok tercih edilen il Antalya'da Kovid-19 salgını sonrası turizmde rekorların kırılmaya devam ettiğini söyledi.

Alternatif turizm yatırımlarıyla Antalya'da kasım-nisan döneminde farklı organizasyonlarla pek çok turisti ağırlamaya başladıklarını vurgulayan Yazıcı, "Turizm sezonunun bittiği dönemlerde şehrimizi sağlık, spor ve kongre turizmi ile canlandırıyoruz." dedi.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Akdeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Ferit Turgut da çok farklı ülkelerden turistin tercihinin Antalya olduğunu belirterek, salgın sonrası kentte turizmin hareketlendiğini dile getirdi.

- Tedavi için Türkiye'yi tercih ediyorlar

Uluslararası Antalya Sağlık Turizmi ve Eğitim Derneği Başkanı Mehmet Kanpolat ise sağlık turizminde çok ciddi artış olduğunu, birçok hastanede yabancı hasta oranının yüzde 30'a çıktığını anlattı.

Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Hasan Şenol Coşkun, sağlık turizminin önemli bir avantaj sağladığını, yurt dışından özellikle son yıllarda çok sayıda yabancı hasta geldiğini ve her türlü kanser tedavisinin yapıldığını aktardı.

Kazakistan'dan gelen Akylzhan Kapan da ülkesinde kolon kanserinden ameliyat olduğunu ancak tekrar nüksettiği için Türkiye'ye geldiğini, buradaki sağlık hizmetinden memnun olduğunu ifade etti.

