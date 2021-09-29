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Dortmund'a Sporting karşısında tek gol yetti

29.09.2021 07:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Dortmund, sahasında Sporting Lizbon'u 1-0 mağlup ederek ikide iki yaptı.

Dortmund'a Sporting karşısında tek gol yetti

Şampiyonlar Ligi C Grubu ikinci maçında Beşiktaş'ın rakipleri Dortmund ile Sporting Lizbon karşı karşıya geldi.

Signal-Iduna-Park'ta oynanan maçı Dortmund 1-0 kazanarak ikide iki yapmayı başardı.

Mücadelede sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Haaland'ın yerine Donyell Malen görev yaparken Hollandalı oyuncu 37. dakikada ağları havalandırarak Alman ekibinin ilk yarıyı önde bitirmesini sağladı.

İkinci yarıda Dortmund maçın hakimi olmaya devam ederken 74. dakikada Malen'in attığı bir gol VAR'da ofsayt nedeniyle iptal edildi. Kalan dakikalarda Dortmund oyunu istediği gibi yönlendirerek galibiyeti elde etmeyi başardı.

Bu sonucun ardından Dortmund grupta 6 puana yükselirken Sporting ise henüz puanla tanışamadı.

Grupta Dortmund 3. maçında 19 Ekim günü Ajax'a konuk olurken Sporting ise aynı gün İstanbul'da Beşiktaş'ın konuğu olacak.

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Anahtar Kelimeler:
UEFA Şampiyonlar Ligi Borussia Dortmund
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