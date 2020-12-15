Dorukhan Toköz, Beşiktaş'ın 7 milyon TL'lik teklifini de reddetti

Dorukhan Toköz, Beşiktaş'ın son teklifi olan 3 yıllığına 7 milyon TL garanti ücret ve 100 bin lira maç başı ücreti de reddetti. Oyuncuya talip olan Fenerbahçe de pusuda bekleyişini sürdürüyor.

GEÇTİĞİMİZ HAFTAKİ GÖRÜŞMEDEN SONUÇ ÇIKMAMIŞTI

Beşiktaş'ta sakatlıktan döndükten sonra her geçen gün performansını yükselten Dorukhan Toköz, Siyah Beyazlı ekiple yeni sözleşme görüşmelerini sürdürüyor. Geçtiğimiz hafta Beşiktaş ile olan sözleşme görüşmelerinden bir sonuç alamayan genç futbolcu, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ile yapılacak yeni görüşme için beklemeye geçmişti.

BAŞKAN ‘BANA GÖRE YÜZDE 90 ANLAŞTIK’ DEMİŞTİ

Ahmet Nur Çebi önceki günlerde yaptığı açıklamada "Dorukhan (Toköz) ile görüşmelerimiz devam ediyor. Bana göre yüzde 90 anlaştık. İmza atıldığı zaman söyleyebiliriz. Pozitif mesajlar alıp veriyoruz. Ben kendisiyle konuştum. 'İmzayı at, yıllarca kal dedim. 'Ben de öyle istiyorum başkanım' dedi. Bu sözlere itibar etmek zorundayım." ifadelerini kullanmıştı.

KIRAN KIRANA PAZARLIK

Süper Lig'de her geçen gün performansı yükselen futbolcu, daha iyi şartlarda bir sözleşme isterken yönetim ile kıyasıya pazarlık yapıyor.