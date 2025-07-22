Dorukhan Toköz Eyüp'e veda etti, işte yeni takımı

Kayserispor, transfer tahtası kapalı olmasına rağmen önemli isimlerle anlaşmaya vardı. Stefano Denswil Süper Lig'de kalırken, Dorukhan Toköz de Kayseri ekibine katıldı.

Kayserispor, transfer döneminde hareketli günler geçiriyor. Hollandalı stoper Stefano Denswil, Süper Lig'de kalmaya karar vererek Kayserispor ile anlaşmaya vardı. Tecrübeli oyuncunun transferi, savunma hattına önemli bir güç katması bekleniyor. Denswil'in transferi, Kayserispor taraftarları arasında büyük heyecan yaratırken, takımın savunma güvenliğinin artacağına dair umutları da beraberinde getirdi. Öte yandan, orta saha bölgesini güçlendirmek isteyen Kayserispor, Dorukhan Toköz ile de prensipte anlaşmaya vardı. Daha önce Eskişehirspor, Beşiktaş, Trabzonspor ve Adana Demirspor formaları giyen 29 yaşındaki oyuncu, geçen sezon Eyüpspor'da forma giymişti. Toköz'ün transferi, orta sahaya dinamizm ve tecrübe katması bekleniyor. Kayserispor'un transfer tahtası henüz açılmamış olmasına rağmen, Aaron Opoku, Joao Mendes ve Burak Kapacak gibi isimlerle de anlaşmaya varıldığı belirtiliyor.

Transfer tahtasının açılmasıyla birlikte bu oyuncularla da resmi sözleşme imzalanması bekleniyor. Kayserispor yönetiminin bu transfer hamleleriyle, yeni sezonda daha rekabetçi bir takım oluşturmayı hedeflediği açıkça görülüyor. Teknik direktörün raporu doğrultusunda hareket eden yönetim, taraftarlarına umut veren transferlere imza atıyor. Kayserispor'un bu transfer dönemindeki stratejisi, genç ve tecrübeli oyuncuları harmanlayarak dengeli bir kadro oluşturmak üzerine kurulu gibi görünüyor. Transfer tahtasının açılmasıyla birlikte Kayserispor'un kadrosuna katacağı diğer oyuncular da merakla bekleniyor.

Kayserispor'un Stefano Denswil ve Dorukhan Toköz transferleri, takımın yeni sezonda Süper Lig'de daha iddialı bir şekilde mücadele edeceğinin sinyallerini veriyor. Transfer tahtasının açılmasıyla birlikte diğer transferlerin de gerçekleşmesiyle, Kayserispor'un nasıl bir performans sergileyeceği merak konusu.