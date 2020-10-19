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Dorukhan Toköz, Fenerbahçe'ye gidiyor!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 19.10.2020 19:18 | Son Güncelleme

Beşiktaş ile yeni sözleşme konusunda bir türlü anlaşma sağlayamayan Dorukhan Toköz için Fenerbahçe devreye girdi. İşte detaylar...

Dorukhan Toköz, Fenerbahçe'ye gidiyor!

Beşiktaş ve Milli Takım'ın orta alandaki önemli ismi Dorukhan Toköz adım adım Fenerbahçe'ye gidiyor... Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan genç yıldız ile Siyah-Beyazlılar arasında uzun süredir devam eden görüşmeler tıkanmış durumda.

YİNE ANLAŞMA SAĞLANAMADI

Yapılan son teklifi de yetersiz bulan Dorukhan'ın ocak ayında Fener ile masaya oturacağı öğrenildi. Milli futbolcu, Emre Belözoğlu ile görüşüp transfer pazarlığı yapacak.

ARADA 300 BİN EURO FARK VAR

Şu anda 350 bin Euro kazanan Dorukhan'a Beşiktaş'ın son olarak 700 bin Euro teklif ettiği, Fenerbahçe'nin ise 1 milyon Euro'yu gözden çıkardığı ifade ediliyor.

OYNAMAK İSTİYORSA İMZALAR

Başkan Ahmet Nur Çebi de Dorukhan için sert ifadeler kullandı. Çebi, "Beşiktaş'ta oynamak istiyorsa imzayı atar. Oynamak istemiyorsa Allah yolunu açık etsin" dedi.


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