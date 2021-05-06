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Dorukhan Toköz ve Fenerbahçe iddiasına yanıt

06.05.2021 08:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş ile sözleşmesi bitecek olan Dorukhan Toköz'ün Fenerbahçe ile anlaştığı yönünde çıkan iddialar yalanlandı.

Dorukhan Toköz ve Fenerbahçe iddiasına yanıt

Beşiktaş ile sözleşmesi sona erecek Dorukhan Toköz'ün Fenerbahçe'ye transfer olacağı yönünde gazetelerde çıkan haberlerin ardından açıklama geldi.

Dorukhan Toköz'ün menajeri Ahmet Bulut, Dorukhan Toköz için Fenerbahçe ile görüşme yapmadığını açıkladı.

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Ahmet Bulut, A Spor'a yaptığı açıklamada "Dorukhan Toköz için Fenerbahçe ile hiçbir görüşmem olmadı. Dorukhan ve Fenerbahçe ile ilgili haberler yüzde 100 yalan. Dorukhan Toköz sadece Beşiktaş'ın şampiyonluğuna odaklandı" ifadelerini kullandı.


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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Beşiktaş Futbol Kulübü Fenerbahçe Futbol Kulübü Dorukhan Toköz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 4 yorum
Fnerbahçeye git de kaybol....nasıl futbolcu öğütülür yok edilir görürsün.
Eğer az zeka varsa Takımında kalır
Bu Ahmet Bulut tam çakal madem öyle sezonun başından bu yana neden açıklamadın. Beşiktaş dan yüklü sözleşme koparmak icin ama yemezler.Al Dorukhanını kime gotüruyosan götur

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