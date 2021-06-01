Dorukhan Toköz, veda ediyor

Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz'ün sözleşmesi sona ererken, yönetimle anlaşamayan 25 yaşındaki oyuncu için Ümraniye günleri sona ermiş görünüyor.

Dorukhan yeni sezonda Avrupa'da oynamak istediğini ve Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edeceğini söyledi.

MUHTEMEL ROTA: LILLE

Yusuf Yazıcı, Mehmet Zeki Çelik, Mustafa Kapı ve Burak Yılmaz'ın formasını giydiği Lille ile görüşmelerini sürdüren Dorukhan Toköz'ün Fransız kulübü ile EURO 2020'den hemen önce Haziran ayı başında 4 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

AHMET NUR ÇEBİ: "AVRUPA'YI İSTİYOR"

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi de Dorukhan Toköz'ün Avrupa'ya gitmek istediğini söylerken, "Dorukhan ile henüz vedalaşmadık ama kontratı bitti. Cumhurbaşkanımıza ziyaret ettiğimizde geldi, yanıma çağırdım uçakta, Avrupa'da oynamak istiyor. 'Eğer dışarıda oynayacaksan, hevesin varsa, bize güle güle demekten başka bir şey yakışmaz ancak kapı sana her zaman açık, Ocak ayında olmadı gel' dedim. Buradan giden çocuklarıma kapıyı hep açık bırakacağım" dedi.

