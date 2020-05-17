YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. DOSABSİAD’dan 19 Mayıs kutlaması

DOSABSİAD’dan 19 Mayıs kutlaması

BURSA HABERLERİ  | 17.05.2020 12:45 | Son Güncelleme

Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayici ve İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD), ekonomi ve sağlık alanında gerçekleştirdiği etkinliklerin yanı sıra milli duyguların toplumla paylaşılması konusunda da hassasiyetini muhafaza ediyor.İş dünyasını doğrudan ilgilendiren konularda etkin iletişim ve bilgilendirme refleksiyle bu dönemin öne çıkan kurumu olarak dikkat çeken DOSABSİAD, ekonomi ve sağlık alanında gerçekleştirdiği etkinliklerin yanı sıra milli duyguların toplumla paylaşılması konusunda da hassasiyetini muhafaza ediyor.

DOSABSİAD’dan 19 Mayıs kutlaması

Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayici ve İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD), ekonomi ve sağlık alanında gerçekleştirdiği etkinliklerin yanı sıra milli duyguların toplumla paylaşılması konusunda da hassasiyetini muhafaza ediyor.
İş dünyasını doğrudan ilgilendiren konularda etkin iletişim ve bilgilendirme refleksiyle bu dönemin öne çıkan kurumu olarak dikkat çeken DOSABSİAD, ekonomi ve sağlık alanında gerçekleştirdiği etkinliklerin yanı sıra milli duyguların toplumla paylaşılması konusunda da hassasiyetini muhafaza ediyor. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı gibi yine salgınla mücadelenin kazanılması adına sokağa çıkma kısıtlamasının gölgesinde kaldı. Nilüfer Çevikel başkanlığındaki DOSABSİAD Yönetim Kurulu üyeleri, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı sebebiyle DOSABSİAD Sosyal Tesisleri bünyesindeki halı sahada bir araya geldi. Ellerinde Türk bayrakları ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ’Her fabrika bir kaledir’ sözlerinin yer aldığı pankartla poz veren üyeler, hep birlikte ’Ne mutlu Türküm diyene’ diyerek 19 Mayıs’ı coşkuyla kutladı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERBurcu Esmersoy: Bu hayatta utanacak bir şeyim yokBurcu Esmersoy: Bu hayatta utanacak bir şeyim yok
TSK için üretilen nanoteknolojik kumaşları çaldılar!TSK için üretilen nanoteknolojik kumaşları çaldılar!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Çorlu Belediyesinden pandemi süreci bilgilendirmesi

Çorlu Belediyesinden pandemi süreci bilgilendirmesi

Aronia yetiştiriciliğinde zararlılarla mücadele devam ediyor

Aronia yetiştiriciliğinde zararlılarla mücadele devam ediyor

Muradiye`de 3,5 ton kaçak avlanmış balık ele geçirildi

Muradiye`de 3,5 ton kaçak avlanmış balık ele geçirildi

Kaymakam Murat Mete yapılan çalışmaları yerinde inceledi

Kaymakam Murat Mete yapılan çalışmaları yerinde inceledi

Selendi’de gönüllü maske üretimi devam ediyor

Selendi’de gönüllü maske üretimi devam ediyor

Bu okullar ilçeye büyük gurur yaşattılar

Bu okullar ilçeye büyük gurur yaşattılar

Bursa Namaz Vakitleri 17 Mayıs Pazar

İmsak
03:54
Sabah
05:39
Öğle
13:05
İkindi
17:00
Akşam
20:21
Yatsı
21:59

Bursa Nöbetçi Eczaneler17 Mayıs Pazar

1050 Konutlar Eczanesi
Osmangazi
Altınşehir Eczanesi
Nilufer
Berna Eczanesi
Osmangazi
Bizim Eczanesi
Osmangazi
Çağlar Eczanesi
Yildirim
Esenevler Eczanesi
Yildirim
Limon Eczanesi
Nilufer
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Bursa’da Kur’an kursu sağlık çalışanlarına otel oldu

Bursa’da Kur’an kursu sağlık çalışanlarına otel oldu

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Bursa’da bir apartman karantina altına alındı

Bursa’da bir apartman karantina altına alındı

Bursa'da bir apartman karantinaya alındı

Bursa'da bir apartman karantinaya alındı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.