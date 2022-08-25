Döşemealtı ilçesi Antalya'nın yeni yaşam ve yatırım merkezi haline geliyor

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, ilçenin kentin yeni yatırım ve yaşam merkezi haline geldiğini söyleyerek, yapılaşma oranlarının yüzde 20'ye ulaştığını söyledi.

Basın toplantısında gazetecilerle bir araya gelen Başkan Genç, ilçede yürütülen çalışmalara ve yatırımlara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Genç, göreve geldiği günden bu yana ilçeyi Antalya'nın yeni yaşam alanı haline getirebilmek için çalıştıklarını anlattı.

Bu hedefle ilçenin temel ve sosyal ihtiyaçlarına yönelik stratejik planlar ürettiklerini belirten Genç, "Bu hedefimizi ilk 5 yılda başardık. Fabrikadan, atölyeye, spor alanından gençlik merkezine kadar tüm üst yapı ihtiyacını karşıladık. İlçemiz kanalizasyon ve doğal gaz gibi alt yapı anlamında da büyük eksiklikleri olan merkez ilçelerden biriydi. Son iki yılda bu yatırımlarımızı da hızlı bir şekilde gerçekleştirdik. Alt yapı çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Son bir yılda yol çalışmalarında ise 150 milyon liralık yatırım yaptık." diye konuştu.

Genç, yapılan çalışmalarla birlikte Döşemealtı ilçesinin bilinirliğinin arttığını ifade ederek, talep gören bir bölge haline geldiğini aktardı.

İlçenin kent sakinlerini tarafından yaşam alanı olarak tercih edildiğini vurgulayan Genç, "Zamanla 10 kişiden 5'inin bilmediği ilçemizin büyük oranla yaşam alanı olarak tercih edildiği bir bölgeye dönüştüğünü gördük. İlçemizin doğası, yatay planlaması, geniş donatı alanları ve gelişimi ruhsat alımlarına da net şekilde yansıdı. 2021 itibariyle bin 500 baremini aştığımız için Türkiye'de en çok ruhsat veren, en fazla inşaat ve yapılaşmayla birlikte göç alan üçüncü ilçe statüsüne geldik. Zaten Antalya'da birinci sıradayız. Bizim imar planlarımıza göre yapılaşma oranımız ise yüzde 20'lere yeni ulaştı. Köyler bölgesi haricinde 600 bin nüfusu ön gören planlı sahamızda her geçen gün artan yapılaşmaya karşın yüzde 20'leri yeni yakalamaktayız. Bu durumdan çok mutluyuz. Bölgemizin artık sadece kentimizde değil, Türkiye'nin birçok yerinde Antalya denilince, yatırımın ve yeni yaşam merkezinin akla geldiği bir ilçe olduğunu tescillemiş olduk." ifadelerini kullandı.



