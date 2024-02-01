YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. DOST Projesi’ne katılan çocuklar tasarımlara başladı

DOST Projesi’ne katılan çocuklar tasarımlara başladı

İHA İHA
01.02.2024 10:41 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nilüfer Belediyesi, Nilüfer Kent Konseyi ve Bursa Uludağ Üniversitesi iş birliğiyle gerçekleştirilen Değişebilir Oyunları Sen Tasarla Projesi, çocukların, mimarlık öğrencilerinin ve akademisyenlerin birlikte çalıştığı tasarım çalıştayı ile devam ediyor. Çalışmaların sonunda çocukların tasarımlarının hayata geçirilmesi hedefleniyor.

DOST Projesi’ne katılan çocuklar tasarımlara başladı

Çocukların sağlıklı gelişimlerine katkı sağlayacak oyun elemanlarının ve alanlarının ortaya çıkmasını hedefleyen Değişebilir Oyunları Sen Tasarla Projesi (DOST), adım adım ilerliyor. Kamusal açık alanlarda 7-14 yaş grubundaki çocuklarla birlikte taşınabilir oyun elemanlarının tasarlanmasını hedefleyen proje, geçen aralık ayında Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Nilüfer Kent Konseyi Başkanı Neslihan Binbaş, BUÜ Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tülin Vural Arslan, Nilüfer Kent Konseyi Çocuk Meclisi Başkanı Özlem Yılmaz ile akademisyenler ve yöneticilerin katılımıyla imzalandı; hemen ardından da çalışmalara başlandı.

Prof. Dr. Sibel Polat, Doç. Dr. Ece Şahin, BUÜ Mimarlık Fakültesi Ana Bilim Dalı doktora öğrencileri Ayşe Burcu Zülfikar ve Neslihan Işık’ın yürütücülüğündeki proje çalışmaları hızla ilerliyor. Proje çerçevesinde çocuklar önce 3 hafta boyunca gerçekleştirilen tasarım atölyelerinde, 3 boyutlu düşünmeyi ve tasarım fikirlerini ifade etme yöntemlerini akademisyenlerden öğrenerek, tasarım becerilerini geliştirdiler. Sunulan video ve görsellerle, geleneksel oyun elemanlarının dışında, kendi oyunlarını üretebilecekleri, değiştirilebilir, taşınabilir, farklı yerlerde kullanabilir oyun elemanlarını incelediler. Hayallerindeki oyun elemanları önerilerini çizip, maketlerini yaptılar ve kendi boyutlarında oyun elemanları üreterek, bedensel deneyimlerle onları kullanmayı tecrübe ettiler. Bu aşamaların ardından tasarım çalıştayına başladılar.

Pancar Deposu Tasarım Atölyesi’nde gerçekleştirilen ve 3 gün sürecek çalıştayda Bursa Uludağ Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nden gönüllü öğrenciler, çocukların ortak fikirlerini dinleyip, oyun elemanları tasarımını geliştirmelerine yardımcı olacak, çizim, kolaj, maket ve dijital tekniklerle tasarımlarını ortaya çıkaracaklar.

Yarıyıl tatillerini değerlendirerek çalıştaya katılan ve tasarımlar oluşturmanın heyecanını yaşayan çocukların, sürpriz bir konukları da oldu. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, çocukları çalışma alanlarında ziyaret ederek, onlara destek verdi. Çocuklarla sohbet ederek yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Erdem, böyle bir etkinlikte yer aldıkları için hepsini tebrik etti ve sonuçları heyecanla beklediğini söyledi. Başkan Erdem, çalıştaya katılan Prof. Dr. Sibel Polat ve Doç. Dr. Ece Şahin ile de görüşerek süreçle ilgili bilgi aldı.
Çalıştayın tamamlanmasının ardından 10 Şubat’ta Mimarlık Bölümü öğrencileri, çalıştayda yapılan tasarımları 3 boyutlu modeller üzerinden çocuklara sunarak, onların görüşlerini alacak. 24 Şubat’ta ise, geliştirilen oyun elemanları tasarımları Nilüfer Belediyesi, Bursa Uludağ Üniversitesi ve Nilüfer Kent Konseyi’ne tanıtılacak.

Daha sonra da proje ekibinin ve paydaşların bu oyun elemanlarını gerçeğe dönüştürebilmesi için uygulama projelerinin yapım süreci başlayacak. Oyun elemanlarının prototiplerinin üretilmesinin ardından önümüzdeki Eylül ayında çocukların kullanımına sunulması hedefleniyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ev değil sanki uyuşturucu imalathanesiEv değil sanki uyuşturucu imalathanesi
Sincan Belediyesinden ‘çevreci’ projelerSincan Belediyesinden ‘çevreci’ projeler
İzmir'de Kemeraltı Çarşısı'ndaki bir iş merkezinde yangın çıktıİzmir'de Kemeraltı Çarşısı'ndaki bir iş merkezinde yangın çıktı
Anahtar Kelimeler:
Bursa

Bursa Namaz Vakitleri 1 Şubat Perşembe

İmsak
06:40
Sabah
08:06
Öğle
13:22
İkindi
16:03
Akşam
18:28
Yatsı
19:49

Bursa Nöbetçi Eczaneler 1 Şubat Perşembe

Kozluca bulvar eczanesi
Inegol
Azim eczanesi
Mudanya
Leventoğlu eczanesi
Yildirim
Ender eczanesi
Nilufer
Şifanur eczanesi
Yildirim
Yiğitler eczanesi
Kestel
Gemlik eczanesi
Gemlik
Tümünü Göster
Bursa ECZANELER
Bursa ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

Su geçirmez monttan bota Columbia'nın en çok satanları ürünleri indirime girdi

Su geçirmez monttan bota Columbia'nın en çok satanları ürünleri indirime girdi

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Çok satanlarda birinci sırada! Kışın favori montunuz olacak

Çok satanlarda birinci sırada! Kışın favori montunuz olacak

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.