Dosthealth’den pandemi sürecinde profesyonel destek

Pandemi sürecinde online ve mobil sağlık hizmeti veren Dosthealth, evinden çıkamayan vatandaşların umudu oldu. Dosthealth Kurucusu ve Doktor Hasta İlişkileri Direktörü Gülten Dost, pandemi sürecinde online sağlık danışmanlığı ve mobil sağlık hizmetinin hayata dahil olduğunu söyleyerek, “Yaşanan bu sürece ve yeni sistemin bir parçası olarak hizmet vermek bizlere düştü” dedi. Korona virüs salgınında Türkiye’de alınan tedbirler döneminde Dosthealth hasta ve doktoru buluşturmaya devam etti. Bu dönemde özellikle evinden çıkamayan riskli yaş grubu hastalara ulaştıklarını belirten Dosthealth Kurucusu ve Doktor Hasta İlişkileri Direktörü Gülten Dost pandemi sürecindeki çalışmalarını anlattı. 2020 yılı başında dünyanın Covid-19 ile tanıştığını ve hala aşı bulunamadığı için pandeminin yaşandığını hatırlatan Gülten Dost, “Bir yandan normalleşme süreci devam ederken bir yandan 2. Dalga konuşulmakta ve tedbirler devam etmektedir. Bilindiği üzere korona salgını Dünya ekonomisine verdiği büyük zarar belki de global krizin eşiğine getirecek, 80 trilyon dolarlık Dünya ekonomisi büyük bir çöküşe geçecektir” dedi.

Sağlık turizmi yeniden canlanıyor Türkiye’nin Dünya genelinde önde olduğu hizmet olan sağlık turizmi açısından bakıldığında salgının bu sektörü büyük bir sekteye uğrattığını belirten Gülten Dost, “Öncelikle yapılan tüm rezervasyonlar iptal olup virüs yüzünden planlanan tüm ameliyatlar ve sağlık hizmeti sunumları iptal olmak zorunda kalmıştır. Yurtdışından gelen hastaların Türkiye’de tedavi olmak istemelerinin nedeni kaliteli hizmet iyi doktor ve uygun maliyettir. Haziran ayı itibariyle başlayan uçuşlar ile biraz sağlık turizmi canlanmaya başlamıştır. Hatta normalleşme sürecinde turist olarak ülkemize gelen misafirlerimiz için yurtlarına dönüş sırasında istenen covid-19 testlerini de yaptırmaları konusunda destek oluyoruz. Pandemi sürecinde bir adım öne geçen Yurtiçi Sağlık hizmetleri hızlı bir şekilde dönüşüm geçirdi ve bir anda sadece hayal olan online sağlık danışmanlığı, mobil sağlık hizmeti gibi hizmetler hayatımızın içine dahil oldu. İnsanlarımız sadece kulaktan duydukları tedavi uygulamalarını günlük hayatlarının için de buldular. Yaşanan bu sürece ve yeni sistemin bir parçası olarak hizmet vermek bizlere düştü” ifadelerini kullandı.

Hastaların tedirginliği azaltıldı

Pandemi sürecinde ilk aksiyonların ivedi olarak mobil doktor, fizik tedavi uzmanı, hemşire organizasyonları olarak kendini gösterdiğini belirten Gülten Dost, “Diğer yandan insanlara hastaneye gitmek bir hastalık sahibi olmak dürtüsü yerleşti. Onları rahatlatmak ve pandemi olmayan sağlık kuruluşlarına yönlendirmek ve yanlarında olmak bizim için bu süreçte verdiğimiz güzel hizmetlerden birkaçı arasındaydı. Ayrıca, kronik hastalıklar veya kanser gibi hastalıkları taşıyan kişiler hastanelere gittiğinde korona virüs bulaşacağını düşünerek hastanelere gitmek istemedi. Hatta evinde kalp krizi geçirmeye razı olmuş kardiyoloji ve kalp damar cerrahi hastalarında bir hayli azalma vardı. Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlığı bir yandan ciddi risk faktörü altında olan hastaların ya da tedavisine devam edilmesi gereken hastaların online sağlık hizmeti yada evde bakım süreçlerinin ve takip edilmesi gerektiği konusunda görüş bildirdiler” dedi.

Dosthealth pandemi sürecinde ne yaptı

Dosthealth hekimleri ve sağlık çalışanları iş birliği ve destek ile yeni atılımlar yaparak tedavi olması gereken herkesin yanında olduğunu belirten Gülten Dost, “Karantina döneminde bazı yaş gruplarının hastaneye gelmelerinde ve tedavi almalarında sıkıntı vardı. Bireylerin daha öncesinde böyle bir bulaşıcı hastalıkla karışılacaklarını hesaba katmadıkları ve virüs ile ilgili kimse bilgi sahibi olmadığı için bu konuda bireyler bilgisizdi. Evlerinden nasıl ve ne yöntemlerle çıkabilecekleri bilgisine bile sahip değillerdi. Dosthealth bu hastalar için hastane randevularını ve izin kağıtlarına kadar organize etti. Hastalarını evlerinden alarak tedavi olmak istedikleri merkezlere ulaştırdı. Süreçlerini takip etti. Evde çıkmak istemeyen bireyler için mobil doktor hizmeti vererek evlere doktor ve sağlık çalışanı gönderimini organize etti. Operasyon geçiren hastalarımızdan hiçbiri, tedavi gördükleri merkezde bulaş olmadı. Pandemi sürecini kontrollü bir şekilde yönetmeye devam ediyoruz. Salgın ile tekrar birlik beraberliğimiz ortaya çıkmış ve ulusal bir mücadelemiz olmuştur. Fakat olası bir ikinci kriz için hazırlıklı olmayız. Çünkü artık hepimiz virüse karşı bilgilendirilmiş ve tecrübe sahibi olmuş durumdayız. İnsanlığa yaşatılan bu virüsü hep birlikte yeneceğiz, maskesiz sokağa çıkmayacağız. Bizler için canla başla çalışan sağlık çalışanlarımıza bu süreçte göstermiş oldukları çabadan dolayı sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.



