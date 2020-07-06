Dostlarımız için su bırakalım

Tepebaşı Belediyesi, hava sıcaklığının 35 dereceyi aştığı şu günlerde, “Sokaktaki canlar için kapımızın önüne bir kap su bırakalım” çağrısında bulunuyor.

Tepebaşı Belediyesi yetkilileri, sokak hayvanlarının sıcak havadan olumsuz etkilenmemesi için vatandaşları duyarlı olmaya davet etti.

Doğal Yaşam Merkezi’nde de sıcak hava koşullarına karşı önlem alan belediye yetkilileri, sokakta yaşayan can dostları için ise herkese görev düştüğünü hatırlattı. Barınakta bulunan köpek kulübeleri suyla serinletilirken, kentteki parklara da hayvanların susuz kalmaması için su kapları yerleştiriliyor.

Vatandaşlardan da bu konuda duyarlı olmaları rica edilirken; ev ve iş yerlerinin önüne bırakılacak bir kap su ve mama ile sokak hayvanları, yaz sıcaklarına karşı korumasız kalmıyor.

