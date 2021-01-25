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Dostluk antrenmanı

25.01.2021 16:16 | Son Güncelleme:
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Dostluk antrenmanı

Kayseri’de Güreş denilince ilk akla gelen Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Güreş Eğitim Merkezi sporcuları ile Şekerspor Kulübü sporcuları birlikte antrenman yapmaya başladılar.Güreş Eğitim Merkezi’nde gerçekleştirilen antrenmanlarda iki tarafın sporcuları birbirlerine destek ve dayanışma içerisinde antrenmanları gerçekleştiriyor.

Kayseri’de Güreş denilince ilk akla gelen Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Güreş Eğitim Merkezi sporcuları ile Şekerspor Kulübü sporcuları birlikte antrenman yapmaya başladılar.
Güreş Eğitim Merkezi’nde gerçekleştirilen antrenmanlarda iki tarafın sporcuları birbirlerine destek ve dayanışma içerisinde antrenmanları gerçekleştiriyor. Daha önce birçok başarıya imza atarak Kayseri’nin ve Türkiye’nin adını ulusal ve uluslararası müsabakalarda duyuran sporcular pandemi sonrası yapılacak olan müsabakalar için birlikte antrenman yaparak form tutuyorlar.
Antrenmanlarını ziyaret eden Vali Yardımcısı Mehmet Sadık Tunç ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı antrenmanı izleyerek sporcularla bir süre sohbet ettiler.
Antrenman günün anısına hatıra fotoğrafı çekimiyle son buldu. Antrenman sonrası açıklama yapan İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, “Dostluk, kardeşlik ve fair play ruhunun iç içe olduğu sporun güzelliklerini görmek bizleri çok memnun etti. Spora ve sporcuya verdikleri desteklerden ötürü Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay’a teşekkür ederim” dedi.

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