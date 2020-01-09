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  4. Dostluk maçı için gelen vekiller, Aydın’a hayran kaldı

Dostluk maçı için gelen vekiller, Aydın’a hayran kaldı

AYDIN HABERLERİ  | 09.01.2020 22:39 | Son Güncelleme

Türkiye Büyük Millet Meclisi Parlamenterler Spor Kulübü Meclis Spor Futbol Takımı, Otistik ve Down Sendromlu çocuklar yararına Katar Büyükelçiliği Futbol Takımı ile gerçekleştireceği dostluk karşılaşması için Aydın’a geldi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Parlamenterler Spor Kulübü Meclis Spor Futbol Takımı, Otistik ve Down Sendromlu çocuklar yararına Katar Büyükelçiliği Futbol Takımı ile gerçekleştireceği dostluk karşılaşması için Aydın’a geldi. Gün boyunca Aydın’da bulunan milletvekilleri ve sporculardan oluşan kafile, Nysa Antik Kenti ve Yörük Ali Efe Müzesi’ni de gezdi.
Milletvekilleri ve sporculardan oluşan Cahit Özkan; Ali Sarıkaya, Osman Ören, Ziver Özdemir, Hüsnü Ordu, Ahmet Kaya, Harun Tüfekçi, Sadettin Aydın, Halil İbrahim Yıldız, Cengiz Demirkaya, Yaşar Mermer, Fahrettin İrkin, Kazım Kırcı, Adnan Gündoğan, Mesut Ataseven, Abdurrahman Öz, Tahir Ağdere, Bekir Aslan ve Suat Özkayhan’ın aralarında bulunduğu kafileye, Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Genel Sekreter Yardımcısı Erdal Meşe ve Rektör Danışmanı Hüseyin Turgut eşlik etti.
Kafile ilk olarak Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger’i makamında ziyaret etti. Vali Köşger, Türkiye Büyük Millet Meclisi Parlamenterler Spor Kulübü Meclis Spor Futbol Takımı, Otistik ve Down Sendromlu çocuklar yararına Katar Büyükelçiliği Futbol Takımı ile gerçekleştireceği dostluk karşılaşmasının çok önemli ve güzel bir organizasyon olduğunu söyleyerek emeği geçenlere teşekkür edip sporculara da başarılar diledi. Valilik ziyaretinin ardından heyet, Sultanhisar’da bulunan NYSA Antik Kenti’ne ziyarette bulundu. Fen Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Elemanı Araştırma Görevlisi Mükerrem Kürüm’ün rehberlik ettiği kafile daha sonra Yenipazar’da bulunan ve Milli Mücadelenin önemli isimlerinden Yörük Ali Efe Müzesi’ni ziyaret etti. Aydın’ın doğal ve tarihi zenginlikler bakımından oldukça şanslı bir il olduğunu dile getiren kafile; Aydın’ın zengin doğal güzellikleri, verimli toprakları ve tarihi değerlerine hayran kaldı.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Parlamenterler Spor Kulübü Meclis Spor Futbol Takımı, 10 Ocak 2020 Cuma günü Spor Bilimleri Fakültesi Binali Yıldırım Stadyumunda Katar Büyükelçiliği Futbol Takımı ile Otistik ve Down Sendromlu çocuklar yararına bir dostluk maçına çıkacak. Saat 14:30’da gerçekleştirilecek karşılaşmaya tüm öğrencilerin ve Aydın halkı davet edildi.

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