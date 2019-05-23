SPOR

Douglas: Taraftarları stada davet ediyoruz

SİVASSPOR HABERLERİ  | 23.05.2019 20:23 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig'in son haftasında şampiyon Galatasaray'ı konuk edecek olan Demir Grup Sivasspor'da Douglas, taraftarları maça davet etti.

Douglas: Taraftarları stada davet ediyoruz

Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'de yarın sahasında Galatasaray ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Teknik direktör Hakan Keleş yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. İki grup halinde top kapma, pas ve pres organizasyonları yapan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise taktik programların uygulandığı çalışmalarla idmanı sonlandırdı.

Antrenmana sakatlığı nedeniyle Emre Kılınç katılmadı.

Sivasspor, idmanın ardından kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

Kırmızı-beyazlı ekibin Brezilyalı savunma oyuncusu Douglas, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yarın Galatasaray'a karşı zorlu bir mücadeleye çıkacaklarını belirterek, "Tabii ki zor bir maç olacak, şampiyona karşı oynayacağız. Ligin son maçı ve herkes bunun farkında. Taraftarlarımızı stada davet ediyoruz. Bizim ve onlar açısından da eğlenceli bir maç olacak. Umarım her şey güzel olur." ifadelerini kullandı.

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Demir Grup Sivasspor douglas

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