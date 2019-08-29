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Dövmede yeni soluk: 3 boyutlu avuç içi dövmeleri!

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
EĞLENCE  | 29.08.2019 14:40 | Son Güncelleme

Sıradan dövmelerden sıkıldıysanız ve yeni bir şeyler arıyorsanız eğer, 3 boyutlu avuç içi dövmeleri kesinlikle size göre!

Dövmede yeni soluk: 3 boyutlu avuç içi dövmeleri!

'Bir kere dövme yaptırdıktan sonra gerisi gelir' cümlesini çoğunuz duymuşsunuzdur. Dövme yaptırmaktan vazgeçemeyen ama sıradanlıktan da sıkılanlara ya da ilk defa dövme yaptıracak olup farklı bir şey arayanlara müjdeli haber! Tarzınıza tarz katacak bu 3 boyutlu avuç içi dövmeleri yeni gözdeniz olabilir. Sıradanlıktan kesinlikle uzak olan bu dövme modelleri, çevrenizde büyük bir yankı uyandırabilir cinsten. Biz bu avuç içi dövme modellerini çok sevdik. Bakalım siz sevecek misiniz?

İşte o avuç içi dövmeleri...

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