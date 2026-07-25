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Down Futsal Milli Takımı’nın Genuine Cup için ABD’ye yolculuğu başladı

Özel Sporcular Down Futsal Milli Takımı, ABD’nin Houston kentinde düzenlenecek olan 2026 Genuine Cup Houston Özel Sporcular Futsal Kupası’na katılmak üzere İstanbul Havalimanı’ndan ABD’ye hareket etti.

Down Futsal Milli Takımı’nın Genuine Cup için ABD’ye yolculuğu başladı

2026 Genuine Cup Houston Özel Sporcular Futsal Kupası, 25 Temmuz - 3 Ağustos tarihleri arasında ABD’nin Houston kentinde düzenlenecek. Turnuvada boy gösterecek olan Türkiye Down Futsal Milli Takımı da bugün ABD’ye gitmek için yola çıktı.

Dünya ve Avrupa şampiyonalarında kazandığı derecelerle Türkiye’yi gururlandıran kafilede sporcular Hüseyin Dinç, Hacı Ömer Arslantürk, Birkan Dikici, Resul Orakçı, Mert Uruk, Muhammet Emin Bekgöz, Ali Topaloğlu, Oğulcan Batun Öztürk, Furkan Özdemir, Harun Efe Türk’ün yanı sıra teknik ekip de yer aldı.

BİROL AYDIN: "YOLUN SONU BAŞARI OLSUN"

Down Futsal Milli Takımı’nın Genuine Cup için ABD’ye yolculuğu başladı 1

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, yolculuk öncesinde yaptığı değerlendirmede, "Down Futsal Milli Takımımızın bugün ulaştığı nokta, yıllardır verilen emeğin, inancın ve fedakârlığın bir sonucudur. Ay-yıldızlı bayrağımızı Amerika’da en iyi şekilde temsil edeceğimize inanıyorum. Yolculuğumuz öncesinde Milli Takımımızı İstanbul Havalimanı’nda en güzel şekilde ağırlayan İGA’ya yürekten teşekkür ederiz. ABD’de mücadele edecek olan özel sporcularımıza ve teknik ekibimize yürekten başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Burak Kavuncu tarafından yayına alınmıştır

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