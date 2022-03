Down sendromlu basketbolcular sporla hayatlarına güç katıyor

FATİH ÇAKMAK - Down sendromlu basketbolcular, spor ile hayatlarına daha güçlü devam ediyor.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Basketbol Milli Takım Antrenörü Osman Yiğenoğlu ile çalıştırdığı Hayatın Artı Biri Gençlik ve Spor Kulübü oyuncuları, sporun hayatlarına kattıklarını AA muhabirine anlattılar.

Yiğenoğlu, down sendromlu çocuklarla hem milli takımda hem de kulüp olarak 3 yıl önce çalışmaya başladığını belirtti. Hayatın Artı Biri Kulübünde 6 down sendromlu sporcuyla haftada 3 gün antrenman yaptıklarını aktaran Yiğenoğlu, "Ankara'da kulüp olarak tek bizim kulübümüz basketbol yapıyor. Türkiye'nin değişik illerinde birçok down sendromlu arkadaşımız basketbola devam ediyor. Biz de oradaki il temsilcilerinden bilgileri alıp bu çocukları kamplara davet ediyoruz." diye konuştu.

Down sendromlular için il şampiyonaları ardından da Türkiye şampiyonasının da düzenlendiğini hatırlatan Yiğenoğlu, "2021'de İtalya'daki şampiyonada milli takımımız Avrupa ikincisi oldu. Ekim ayında Portekiz'de düzenlenecek dünya şampiyonasına hazırlanıyoruz." dedi.

Yiğenoğlu, en büyük hedeflerinin down sendromlu çocuklara spor yaptırmak olduğunu belirterek, "Amacımız bu çocukları evlerden alıp spor salonlarına çekmek çünkü down sendromlu bireylerin spor yapmaya, hareket etmeye çok ihtiyaçları var. Kulübümüz bu konuda Ankara'da genelinde çalışmalar yapıyor." ifadelerini kullandı.

Down sendromlu çocukları çalışmanın kendine kazandırdıklarını anlatan Yiğenoğlu, "3 yıldır her antrenmandan keyif alıyorum. Onların yanınıza gelip size sarılması, bakması, sizinle çalışmaktan mutlu olmasına paha biçemezsiniz. 3 yıldır hiç sıkılmadan bir adım bile geri atmadan gelmemi sağlayan en büyük sebep bu." şeklinde duygularını paylaştı.

- Down sendromlu Gökhan, İstanbul Boğazı'nı yüzerek geçti

Down sendromlu 32 yaşındaki basketbolcu Hasan Gökhan Kotan ise yaklaşık 17 yıldır spor yaptığını belirterek, "Milli yüzücü ve basketbolcuyum. Hocam beni takımın kaptanı yaptı." dedi.

Basketbol oynamayı çok sevdiğini ifade eden Hasan Gökhan, şunları söyledi:

"İtalya'daki şampiyonada ikincilik kazandık. Kaptan olarak kürsüye çıkıp kupayı kaldırdım. İnşallah bu sene de altın madalya alırız. Haftada 3 gün çalışıyoruz. Ayrıca ben yüzmeye de gidiyorum, bu spor dalında da şampiyonluklarım. Yüzme gibi basketbolu da seviyorum, maçlarda rakip takımdan arkadaşlarla tanışıyoruz, birçok arkadaşım oluyor. Bütün kardeşlerim spor yapsın ve engelleri aşsın. 2019 yılında down sendromlu olarak İstanbul Boğazı'nı geçen ilk yüzücü oldum. Bu sene de tekrar boğazı yüzerek geçmek için hazırlanıyorum. Bazı günler iki saat havuzda antrenman yapıyorum, uzun metreler yüzüyorum."

Hasan Gökhan, ayrıca Kapadokya'da balona bindiğini Fethiye'de paraşütle uçtuğunu ve tarihi yerleri gezmeyi sevdiğini anlattı.

21 yaşındaki Eyüp Can Atasu da 3 yıldır basketbolu severek oynadığını, yazları da yüzmeye gittiğini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı çok sevdiğini ve desteklerinden dolayı ona çok teşekkür ettiğini ifade etti.

Down sendromlu sporcular Gökhan Yusuf Işık, Emre Bolluk ve Ahmet Tekay da basketbol oynamaktan, antrenörleriyle birlikte spor yapmaktan, yeni arkadaşlarla tanışmaktan mutlu olduklarını anlattılar.

- Down sendromlu çocuklar için spor kulübü kurdu

Hayatın Artı Biri Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Cevdet Kotan da down sendromlu oğlu Hasan Gökhan'ın sosyalleşmesi için kurduğu kulüple Ankara'daki diğer down sendromlu çocuklara da yardımcı olma fırsatı bulduklarını kaydetti.

Down sendromluların mutluluğunun kendileri için her şeyin üstünde olduğunu ifade eden Kotan, şöyle konuştu:

"Gökhan'a spor yaptırmaya çalıştık. Basketbol, tenis, masa tenisi, yüzme. Bunların hepsini yaptık. Bireysel olduğu için yüzmeye karar verdik, 2007'den beri yüzüyor. Türkiye şampiyonlukları kazandı, 4 sefer Avrupa'ya gitti. Down sendromlular yüzme takımına seçilen ilk sporculardan. Diğer çocuklara da destek olabilmek için Hayatın Artı Biri Kulübünü kurduk, sonra bu çocuklarla tanıştık. 13 kişiyle başladık şu anda 6 kişi basketbola devam ediyor, diğer çocuklar başka branşlara geçti. Milli takımla Avrupa ikincisi oldular. Türkiye'de down sendromlular basketbol takımını kuran ilk kulübüz."