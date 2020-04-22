Down sendromlu çocuk, jandarma sayesinde 23 Nisan'ı kutladı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde yaşayan down sendromlu 13 yaşındaki Zeynep Ayaz'ın 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı'nı kutlama hayalini jandarma ekipleri gerçekleştirdi.

İlçeye bağlı kırsal Sarıdallı Mahallesi'nde oturan anne Fatma Ayaz, jandarmayı arayarak down sendromlu kızı Zeynep'in 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı'nı kutlamak istediğini iletti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında çocukların sokağa çıkmalarının kısıtlanması nedeniyle jandarma ekipleri, yanlarına balon, bayrak ve kitap alarak Ayaz ailesinin evine gitti.

Jandarma ekipleri, Zeynep ile evin bir odasını bayram için süslerken mahalledeki diğer çocuklara da çeşitli hediyeler dağıttı.

Babaanne Hansa Ayaz (58) Kürtçe yaptığı konuşmada, jandarmaya geldikleri için teşekkür etti.

Ayaz, "Jandarma Zeynep için geldi. Torunum çok sevindi. Biz de çok mutlu olduk." dedi.

Zeynep'in kuzeni Melek Ayaz ise jandarmanın çocukları mutlu ettiğini dile getirdi.

Ayaz, "Devlete, jandarmamıza bizim yanımızda oldukları için çok teşekkür ederiz." diye konuştu.

