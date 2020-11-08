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Down sendromlu çocuk kumbarasını depremzedelere bağışladı

MANİSA HABERLERİ  | 08.11.2020 13:04 | Son Güncelleme

İzmir’de meydana gelen ve yıkımla sonuçlanan son yılların en büyük depreminde evlerini kaybeden aileler için Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde yaşayan 10 yaşındaki Down sendromlu Arda Çelikel kumbarasındaki tüm paraları Cansuyu Derneğine deprem bölgesindeki çocuklara verilmek üzere bağışladı.Deprem’in olduğu andan itibaren Cansuyu Derneği Genel Merkezinde kriz masası oluşturup İzmir’de bulunan Ege Bölge temsilciliğiyle anında olay yerinde arama kurtarma başta olmak üzere ikmal ve yardım faaliyetlerine başladıklarını ifade eden derneğin Manisa İl Temsilcisi Fatih Akova, dernek olarak her zaman vatandaşın yanında olduklarını söyledi.“Hayat paylaşarak daha güzel”Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde yaşayan 10 yaşındaki Down sendromlu Arda Çelikel, İzmir’deki depremi televizyondan gördükten sonra odasına giderek kumbarasını alıp annesine, ‘Bunu Cansuyu Derneğine bağışlayalım’ dediği öğrenildi.

İzmir’de meydana gelen ve yıkımla sonuçlanan son yılların en büyük depreminde evlerini kaybeden aileler için Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde yaşayan 10 yaşındaki Down sendromlu Arda Çelikel kumbarasındaki tüm paraları Cansuyu Derneğine deprem bölgesindeki çocuklara verilmek üzere bağışladı.
Deprem’in olduğu andan itibaren Cansuyu Derneği Genel Merkezinde kriz masası oluşturup İzmir’de bulunan Ege Bölge temsilciliğiyle anında olay yerinde arama kurtarma başta olmak üzere ikmal ve yardım faaliyetlerine başladıklarını ifade eden derneğin Manisa İl Temsilcisi Fatih Akova, dernek olarak her zaman vatandaşın yanında olduklarını söyledi.

“Hayat paylaşarak daha güzel”
Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde yaşayan 10 yaşındaki Down sendromlu Arda Çelikel, İzmir’deki depremi televizyondan gördükten sonra odasına giderek kumbarasını alıp annesine, ‘Bunu Cansuyu Derneğine bağışlayalım’ dediği öğrenildi. 10 yaşındaki Arda Çelikel’in bu davranışının çok büyük bir anlamı olduğunu dile getiren Akova, “Küçük kardeşimiz Arda’nın aylardır biriktirdiği harçlıklarını hiç tereddüt etmeden olayı televizyonda izledikten sonra hemen odasına giderek kumbarasını alıp annesine gelmesi ve ‘Oradaki kardeşlerimin daha çok ihtiyacı var’ diyerek bizlere bağışlaması çok anlam yüklü bir davranıştır. Bu anlamda böylesine güzel ahlaklı yetişen kardeşimizi yetiştiren ailesini de tebrik ediyoruz. Hayatın paylaşarak daha güzel olacağının bilincinde olan bireylere ihtiyacımız var.” dedi.

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