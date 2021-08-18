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Down sendromlu kızın düğün ve gelinlik giyme hayali gerçek oldu

18.08.2021 11:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde yaşayan down sendromlu Emine Özdemir'in isteği üzerine ailesi, yakınları ve komşularının katılımıyla temsili düğün yapıldı - Kuaförde saçı ve makyajı yapıldıktan sonra gelinliğini giyen Özdemir, gelin arabası olarak süslenen otomobille düğüne götürüldü, babasıyla dans edip, müzik eşliğinde eğlendi

ALİ ÇAKMAK - Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde yaşayan down sendromlu Emine Özdemir'in düğün ve gelinlik giyme hayali, ailesi ve yakınlarının organize ettiği programla gerçeğe dönüştü.

Şekeroba Mahalesi'nde 4 çocuklu ailenin 3'üncü çocuğu olarak dünyaya gelen down sendromlu 15 yaşındaki Özdemir, çevresindeki bazı yakınlarının evlenmesinin ardından evlenip gelinlik giyme hayali kurmaya başladı.

Kızının hayallerini sürekli dile getirmesi üzerine anne Zeynep Özdemir, yakınlarıyla temsili bir kına gecesi ve düğün organize etmeye karar verdi.

Evlerinin önünde düzenlenen program öncesinde kuaföre götürülerek saçı ve makyajı yapılan Emine, daha sonra gelinliğini giydi. Gelin arabası olarak süslenen otomobille düğünün gerçekleştirileceği alana gelen Öztür, burada akrabaları ve arkadaşları tarafından coşkuyla karşılandı, alkışlarla araçtan indi.

- Anneden mutluluk gözyaşı

Komşu ve akrabalarının katılımıyla düğünü ve kına gecesi gerçekleştirilen Emine Özdemir'in eline kız kardeşi Huriye Özdemir tarafından kına yakıldı.

Hayalini kurduğu gelinliği giymenin mutluluğunu yaşayan Emine, babası Kahraman Özdemir ile dans ederek, müzik eşliğinde eğlendi.

Zaman zaman duygu dolu anların yaşandığı düğünde, anne Zeynep Özdemir ve ailenin yakınlarının gözyaşlarını tutamadıkları gözlendi. Katılımcılar Emine'ye çeşitli hediyeler verdi.

Baba Kahraman Özdemir, AA muhabirine, kızının hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Düğünün kızının tek hayali olduğunu anlatan baba Özdemir, "Organizasyon yapıp kına elbisesini ve gelinliğini aldık. Orkestra tuttuk. Dış mekanlarda fotoğraf çekimleri gerçekleştirdik. Kendisinin hayali için elimizden ne geliyorsa yapıyoruz. İnşallah mutlu olur. Kendisi mutlu olunca biz daha mutlu oluyoruz." diye konuştu.

Kızının mutluluğu için organizasyon yaptıklarını ifade eden anne Zeynep Özdemir de "Emine'nin hayalindeki düğünü yaptık. Hayalindeki gelinliği giydi ya dünyanın en mutlu insanı benim." diyerek duygu dolu anlar yaşadı.

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