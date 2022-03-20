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Down sendromlu Melisa judoyla sosyalleşiyor

20.03.2022 10:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antrenör Ayhan Alayıldız: - "Melisa'nın algısı çok yüksek, onunla çalışmak keyif verici. Antrenmanlarımız çok eğlenceli geçiyor. Biz onu, o da bizi çok seviyor" - Anne Nevin Özcan: - "Çocuklarımız daha iyi eğitim alsın, spor yapsın, iyi zaman geçirsin. Biz de onlarla birlikte eğleniyoruz"

ÖMER ÜRER - Düzce'de annesi sayesinde judoyla tanışan 9 yaşındaki down sendromlu Melisa Özcan, hem spor yapma hem de sosyalleşme imkanı buluyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi'nde kadınlara yönelik etkinlik sonrası judo antrenmanını izleyen anne Nevin Özcan, kızını bu spora yönlendirebileceği düşüncesiyle antrenör Ayhan Alayıldız ile görüştü.

Alayıldız'ın olumlu cevap vermesi üzerine judoya başlayan Melisa Özcan, yaklaşık 1,5 aydır katıldığı antrenmanların neşe kaynağı haline geldi.

Judo sayesinde hareket kazanan, arkadaş çevresi genişleyen Özcan, yaşıtlarıyla kaynaşarak daha da sosyalleşti.

Diğer sporcu arkadaşları ve antrenörleri tarafından "melek yüzlü" olarak adlandırılan Özcan, minderdeki gayretiyle gelecekte katılacağı müsabakalarda dereceler elde edebileceğinin sinyalini veriyor.

- "Bu çocukların spora yönlendirilmesi kişisel gelişimlerine katkı sağlayacaktır"

Judo antrenörü Ayhan Alayıldız, AA muhabirine, Melisa Özcan'ın ailesi sayesinde başladığı sporda kendisini geliştirmeye başladığını ve diğer çocuklarla kaynaştığını söyledi.

Özcan ile yaklaşık 1,5 aydır çalıştıklarını ve önemli mesafe aldıklarını anlatan Alayıldız, "Melisa'nın algısı çok yüksek, onunla çalışmak keyif verici. Antrenmanlarımız çok eğlenceli geçiyor. Biz onu, o da bizi çok seviyor." dedi.

Alayıldız, Özcan'ın umut vadeden bir sporcu olduğuna işaret ederek, şöyle devam etti:

"Melisa ile ileride kendi kategori ve standartlarında yapılan müsabakalarda dereceler alacağız. Bu alanda ülkemizde bu standartlarda yapılan müsabakalar var. Biz de yaşı geldiğinde onu bu müsabakalara hazır hale getirmeye çalışıyoruz. Sadece rehabilitasyon amaçlı bu işi yapmıyoruz. Kendisi de çok istekli. Bu şekilde devam ederse başarılı da olacak. Bu tür sporcularımızı kazanmayı ve onlara yardımcı olmayı çok istiyoruz. Bu tür sporcularımıza Gençlik ve Spor Bakanlığımızın bütün kapıları sonuna kadar açık. Burada ailelerin desteği çok önemli, sporcunun sıkılmasına izin vermemesi lazım. Bakanlığımızın çok büyük teşvikleri var bu konuda. Ailelerin bu tür rahatsızlığı bulunan çocuklarını spora yönlendirmesinin onların kişisel gelişimine katkıda bulunacağını düşünüyorum."

- "Sporla kızımın sosyal hayatı değişti"

Anne Nevin Özcan ise sporla kızının sosyal hayatının değiştiğini dile getirerek, "Melisa zaten insanlara karşı sevecen, duygusal bir yapıya sahip. Kendisine ilgi gösterene sevecen bir şekilde yaklaşıyor. Çocuğumun sporla uğraşmasından memnunum. Diğer ailelerin de çocuklarını spora getirmelerini tavsiye ederim. Burada hocalarımız ilgili. Çocuklarımız daha iyi eğitim alsın, spor yapsın, zaman geçirsin. Biz de onlarla birlikte eğleniyoruz." ifadelerini kullandı.

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