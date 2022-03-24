Down sendromlu minik "doktor" Melek, şifa niyetine neşe dağıtıyor

BURCU ÇALIK - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı görüntülerle Türkiye'nin tanıdığı 6 yaşındaki down sendromlu "doktor" Melek, müdavimi olduğu sağlık merkezinde hem hastalara hem de çalışanlara saf sevgisiyle neşe dağıtıyor.

Türkiye, down sendromlu 6 yaşındaki Melek'i Gölbaşı İlçe Sağlık Müdürlüğünde beyaz önlüğü, stetoskobu ve defteriyle dolaşıp hastaları muayene ettiği sempatik görüntüleriyle tanıdı.

AA ekibi, Sağlık Bakanı Koca'nın 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü'nde sosyal medyadan paylaştığı bu görüntüler sonrasında Melek ve annesini, sürekli gittikleri sağlık merkezinde görüntüledi.

Geçen yıl Dünya Engelliler Günü'nde düzenlenen bir program dolayısıyla ilk kez geldiği sağlık merkezini çok sevdiği için sık sık ziyaret etmeye başlayan Melek, buradaki doktor ve hastaların göz bebeği oldu.

- "Hamileliğim boyunca down sendromunu araştırdım, sürekli okudum"

Üç çocuk annesi Rukiye Özgür, Melek'e down sendromu teşhisinin hamileliği esnasında konulduğunu, zor ve kaygılı bir hamilelik dönemi geçirse de kızını aldırmayı hiç düşünmediğini anlattı.

Melek'in 18 ve 20 yaşlarında iki ablası olduğunu dile getiren Özgür, "Hamileliğim boyunca down sendromuna hazırlıklı olabilmek için sürekli okudum ve araştırdım. Evladım doğduğunda bu nedenle hiç sıkıntı çekmedim. Melek, 2,5 aylık olduğunda hemen özel eğitim almaya başladı. Kızım çok şanslı bir çocuk, hep en iyi öğretmenlere, doktorlara, fizyoterapistlere denk geldi. Hepsine çok teşekkür ediyorum." dedi.

Melek'in bu sayede yaşında yürümeye ve konuşmaya başlayabildiğini söyleyen Özgür, "Melek'in konuşabilmesine evcil hayvanlarımızın büyük desteği oldu. Kedimiz, köpeğimiz, kuşumuz vardı. Çocuğum iki kelime konuşabilsin evde yılan bile bakarım dedim hep. İnanılmaz faydasını gördük." diye konuştu.

Özgür, Melek'i ablalarıyla birlikte büyüttüğünün, komşularının da kendisine çok destek verdiğinin altını çizdi.

- "Özel çocuklarınızı toplumdan kaçırmayın, korkmayın"

Bugüne kadar en çok toplumsal ön yargılar nedeniyle incindiğini dile getiren Özgür, bunu yıkabilmek için Melek'i sosyal ortamlara devamlı götürdüğünü, onu yanından hiç ayırmadığını söyledi.

Melek'in bu sayede insanlara alıştığını, anaokuluna servisle tek başına gidip gelebildiğini anlatan Özgür, ailelere, "Lütfen özel çocuklarınızı toplumdan kaçırmayın, korkmayın. Melek bu sayede insanları yadırgamıyor. Sağlık merkezine geldiğinde de saatlerce doktorlarla sohbet ediyor, hastaları muayene ediyor, burayı çok seviyor." diye konuştu.

- "Melek, doğduğundan beri doktorlarla iç içe"

Anne Rukiye Özgür, Bakan Koca'nın paylaşımından büyük mutluluk duyduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Melek, doğduğundan beri doktorlarla iç içe. Evde de bizi sürekli muayene eder. Oyuncak doktor çantalarından belki 10 tane eskittik bugüne kadar. İlçe sağlık müdürümüz de tanıştıkları günden beri Melek'i çok seviyor, ilgileniyor. Melek'in burada çekilen videoları çoğala çoğala Bakanımıza kadar ulaşmış. Sağ olsun Bakan Bey de kızıma kayıtsız kalmadı."

Evlatlarının ilerde kendi ayakları üstünde durabilmesini dileyen Özgür, "Ben çok küçük yaşta annesiz kaldım. Melek'in desteksiz, yardım almadan hayatına devam edebilmesini sağlamak için çabalıyorum ve hep bunun için dua ediyorum." ifadelerini kullandı.

- "Doktor" Melek'ten "aşı olun" çağrısı

Saf sevgisiyle çevresine yaşam enerjisi veren 6 yaşındaki Melek ise kendisini "Ben doktor Melek. Burada hastalara bakıyorum, öksürenlerin kalbini dinliyorum. İlaç yazıyorum." sözleriyle tanıttı.

Bakan Koca'yı sevdiğini dile getiren Melek, kedisiyle ve bebekleriyle oynamaktan da hoşlandığını aktardı.

Melek, ayrıca "Abur cubur yemeyin. Meyve yiyin, su için, dişlerinizi fırçalayın ve aşı olun." tavsiyelerinde de bulundu.

- "Melek'i çok seviyoruz, günümüze güzellik katıyor"

Gölbaşı İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevli SHM Koordinatörü Tülin Tuluk da Melek'e olan sevgisini şu sözlerle dile getirdi:

"Melek bizim göz bebeğimiz, onu çok seviyoruz. Bizi ziyaret etmek istediğinde annesiyle birlikte getiriyoruz Melek'i. Burada bizimle günde 60-70 polikliniği hiç yorulmadan yapabiliyor. Günümüze inanılmaz bir güzellik katıyor. İnşallah yolu da hep güzel olur, iyi insanlarla karşılaşır. İyi ki var Melek."

Öte yandan Gölbaşı İlçe Sağlık Müdürü Dr. Ülgen Güllü ve sağlık müdürlüğü çalışanları, doktorluk mesleğine olan sevgisinden dolayı Melek'e oyuncak doktor çantasının yanı sıra "yüz yılın en iyi doktoru" plaketini hediye etti.

