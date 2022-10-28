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Doya Doya Moda bu hafta kim elendi? 28 Ekim 2022 Cuma Doya Doya Moda'da kolyenin sahibi!

28.10.2022 14:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doya Doya Moda yarışmasında 28 Ekim 2022 Cuma günü kimin elendiği ve haftanın birincisi olan yarışmacı, programı kaçıran TV8 izleyicisi tarafından merak konusu oldu. Uğurkan Erez, Gülşah Saraçoğlu, Yasemin Yılmaz ve Serdar Uzuntaş'ın jüri üyeliğini yaptığı yarışmada eleme heyecanı yaşandı. Peki, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV 8'de yayınlanan Doya Doya Moda bu hafta kim elendi? İşte 28 Ekim 2022 Cuma günü Doya Doya Moda'da yaşananlar...

Doya Doya Moda bu hafta kim elendi? 28 Ekim 2022 Cuma Doya Doya Moda'da kolyenin sahibi!

Doya Doya Moda programı nefes kesen bir bölümle ekrana geldi. Haftanın 5 günü farklı bir konseptle Uğurkan Erez, Gülşah Saraçoğlu, Yasemin Yılmaz ve Serdar Uzuntaş'ın karşısına çıkan yarışmacılardan kimin birinci olduğu merak konusu oldu. Peki, Peki Doya Doya Moda'da bu hafta kim birinci oldu? İşte Doya Doya Moda evinde yaşananlar...

DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ? 28 EKİM 2022 CUMA

Doya Doya Moda yarışmasına veda eden isim henüz belli olmadı.

Yarışmaya veda eden isim birazdan açıklanacak.

Doya Doya Moda'dan elenerek hayallerine veda eden yarışmacı belli olduğunda haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

DOYA DOYA MODA'DA HAFTANIN BİRİNCİSİ HANGİ YARIŞMACI OLDU?

Doya Doya Moda'da yarışmacılar son gün konseptleri ile jüri karşısına çıkıyor.

Birinciolan yarışmacı birazdan belli olacak. Haftanın birincisi kolyenin sahibi olacak.

DOYA DOYA MODA JÜRİ ÜYELERİ KİM

Doya Doya Moda jüri koltuğunda bu yıl Uğurkan Erez, Gülşah Saraçoğlu, Yasemin Yılmaz ve Serdar Uzuntaş yer alıyor. Geçtiğimiz sezon jüri koltuğunda yer alan Umut Eker ve Seray Sever'in yerine yeni sezonda Yasemin Yılmaz ve Serdar Uzuntaş jüri koltuğuna oturan yeni isimler oldu.

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