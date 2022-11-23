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Doya Doya Moda'da flaş kavga! Jüri Uğurkan Erez stüdyoyu terk etti! "Babanın seni kemerle dövdüğü gibi..."

23.11.2022 15:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doya Doya Moda programında kemer krizi yaşandı. Özlem ve Esra arasında başlayan kavga, Elisa'nın olaya dahil olmasıyla büyüdü. Sonrasında Özlem ve Elisa arasında yaşananlar programa damga vurdu. Özlem'in Elisa'ya söyledikleri jürileri çıldırttı. Doya Doya Moda jürisi Uğurkan Erez bağırarak stüdyoyu terk etti.

Doya Doya Moda'da flaş kavga! Jüri Uğurkan Erez stüdyoyu terk etti! "Babanın seni kemerle dövdüğü gibi..."

Jüri koltuğunda Uğurkan Erez, Gülşah Saraçoğlu, Yasemin Yılmaz ve Serdar Uzuntaş gibi isimlerin yer aldığı Doya Doya Moda programında büyük kavga yaşandı. Programın yarışmacıları Özlem, Esra ve Elisa arasında büyük kavga çıktı, küfürler havada uçuştu. Özlem, Esra kavgasına Elisa'nın dahil olmasıyla ipler iyice gerildi. Elisa, yaşananları jürilere ağlayarak anlattı.

Doya Doya Moda'da flaş kavga! Jüri Uğurkan Erez stüdyoyu terk etti!

DOYA DOYA MODA'DA BÜYÜK KAVGA

Doya Doya Moda programında Özlem ve Esra arasında tartışma yaşadı. Özlem, Esra'nın elbisesini, "İntikam böyle alınır" sözleriyle kesti. Özlem'in, Esra'nın üzerine gitmesinden rahatsız olan Elisa, "Sen kimsin ki böyle hareketler yapıyorsun?" dedi.

Doya Doya Moda'da flaş kavga! Jüri Uğurkan Erez stüdyoyu terk etti!

Özlem'in bu sözlerine sinirlenen Elisa, "Çantamın kemeri vardı ben de sinirlendim onu üzerine attım. Özlem de kalktı bana dedi ki, 'Seni babanın dövdüğü bu kemerle döveceğim.' dedi ve sinirlerim bozuldu. Kendimi çok zor tutuyorum haddini bil" dedi ve küfürler havada uçuştu.

DOYA DOYA MODA ÖZLEM PARLU KİMDİR?

Doya Doya Moda yarışmacısı Özlem Parlu 34 yaşındadır. Estetik ve güzellik uzmanıdır.

Doya Doya Moda Özlem Parlu diskalifiye mi oldu? Doya Doya Moda Özlem Parlu kimdir?

Özgüveninin tam olduğunu söyleyen Özlem Parlu bunu herkese göstermek istediğini belirtiyor.

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