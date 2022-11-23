Doya Doya Moda'da flaş kavga! Jüri Uğurkan Erez stüdyoyu terk etti! "Babanın seni kemerle dövdüğü gibi..."

Jüri koltuğunda Uğurkan Erez, Gülşah Saraçoğlu, Yasemin Yılmaz ve Serdar Uzuntaş gibi isimlerin yer aldığı Doya Doya Moda programında büyük kavga yaşandı. Programın yarışmacıları Özlem, Esra ve Elisa arasında büyük kavga çıktı, küfürler havada uçuştu. Özlem, Esra kavgasına Elisa'nın dahil olmasıyla ipler iyice gerildi. Elisa, yaşananları jürilere ağlayarak anlattı.

DOYA DOYA MODA'DA BÜYÜK KAVGA

Doya Doya Moda programında Özlem ve Esra arasında tartışma yaşadı. Özlem, Esra'nın elbisesini, "İntikam böyle alınır" sözleriyle kesti. Özlem'in, Esra'nın üzerine gitmesinden rahatsız olan Elisa, "Sen kimsin ki böyle hareketler yapıyorsun?" dedi.

Özlem'in bu sözlerine sinirlenen Elisa, "Çantamın kemeri vardı ben de sinirlendim onu üzerine attım. Özlem de kalktı bana dedi ki, 'Seni babanın dövdüğü bu kemerle döveceğim.' dedi ve sinirlerim bozuldu. Kendimi çok zor tutuyorum haddini bil" dedi ve küfürler havada uçuştu.

DOYA DOYA MODA ÖZLEM PARLU KİMDİR?

Doya Doya Moda yarışmacısı Özlem Parlu 34 yaşındadır. Estetik ve güzellik uzmanıdır.

Özgüveninin tam olduğunu söyleyen Özlem Parlu bunu herkese göstermek istediğini belirtiyor.



