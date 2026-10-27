Furkan Kızılay kazaya karıştı! Sürücüye ilk müdahaleyi o yaptı

'Çocuklar Duymasın' adlı dizide hayat verdiği 'Havuç' karakteriyle hafızalara kazınan Furkan Kızılay, Sakarya'da kaza geçirdi. İstanbul'daki yaşamını geride bırakıp eşiyle birlikte Sapanca'ya yerleşen oyuncu, otomobiliyle seyir halindeyken bir motosiklete çarptı.
Kazanın ardından hemen aracından inerek motosikletlinin yardımına koşan Kızılay, hafif sıyrıkları bulunan sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Sağlık ekipleri gelene kadar yaralının başından ayrılmayan oyuncu, "İyi misin?, korkma, merak etme" diyerek genci sakinleştirdi.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü ambulansla hastaneye kaldırdı.