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Furkan Kızılay kazaya karıştı! Sürücüye ilk müdahaleyi o yaptı

'Çocuklar Duymasın'ın 'Havuç'u Furkan Kızılay, Sakarya'da otomobiliyle seyir halindeyken bir motosikletle çarpıştı. Kazanın ardından aracından inen ünlü isim, motosikletli gencin yardımına koştu.

Furkan Kızılay kazaya karıştı! Sürücüye ilk müdahaleyi o yaptı
Öznur Yaslı İkier

'Çocuklar Duymasın' adlı dizide hayat verdiği 'Havuç' karakteriyle hafızalara kazınan Furkan Kızılay, Sakarya'da kaza geçirdi. İstanbul'daki yaşamını geride bırakıp eşiyle birlikte Sapanca'ya yerleşen oyuncu, otomobiliyle seyir halindeyken bir motosiklete çarptı.

İLK MÜDAHALEYİ KENDİSİ YAPTI

Kazanın ardından hemen aracından inerek motosikletlinin yardımına koşan Kızılay, hafif sıyrıkları bulunan sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Sağlık ekipleri gelene kadar yaralının başından ayrılmayan oyuncu, "İyi misin?, korkma, merak etme" diyerek genci sakinleştirdi.

Furkan Kızılay kazaya karıştı! Sürücüye ilk müdahaleyi o yaptı 1

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü ambulansla hastaneye kaldırdı.

Furkan Kızılay kazaya karıştı! Sürücüye ilk müdahaleyi o yaptı 2

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Furkan Kızılay
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