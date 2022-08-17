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Doya Doya Moda'da gözyaşları sel oldu! Nimet'in hikayesi herkesi duygulandırdı

17.08.2022 16:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TV8 ’de yayınlanan Doya Doya Moda programında Nimet adlı yarışmacının hüzünlü hikayesi herkesi duygulandırdı. Eşinden şiddet gördüğü için boşanan ve ardından kansere yakalanan Nimet, stüdyodakileri ve ekran başındakileri gözyaşına boğdu.

Doya Doya Moda'da gözyaşları sel oldu! Nimet'in hikayesi herkesi duygulandırdı

Doya Doya Moda’nın yeni yarışmacısı Nimet Uzun 41 yaşında ve yarışmaya Hatay’dan katılıyor. 2 kız çocuğu annesi olan Nimet Uzun, hüzünlü hikayesi ile herkesi duygulandırdı.

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Arkadaşlarının kendisini modacı olarak belirtiğini anlatan yeni yarışmacı Nimet, stilini herkese göstermeye geldiğini ve yarışmada güzel kombinler yapacağını ifade etti.

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Sürücü eğitmeni olduğunu ve güzellik uzmanı olduğunu belirten Nimet Uzun aynı zamanda bir bankanın arşiv bölümünde çalıştığını kaydetti.
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Uzun, yarışmanın son yayınlanan bölümüne damga vurdu.
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Erken yaşta evlendiğini ve evlendiği günden bu yana şiddet gördüğünü açıklayan Nimet, zorlu hayatın üstüne bir de kansere yakalandığını anlattı.

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Eski eşinin, tezgahın üzerinde duran bardaktan dolayı bile kendisine şiddet uyguladığını açıklayan Nimet, şiddetin artın çocuklarına yönelmesiyle eski eşini terk ettiğini açıkladı.

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Bir gün komşularının oturmaya geldiğini ve çocukların evi dağıtması üzerine eski eşinin çocuklara şiddet uygulamaya yöneldiğini anlatan Nimet, "Kızım beni koruyor, ben onu koruyorum. Anlattığım kolay gibi değildi. Çok kötü bir geceydi. Zaten o son oldu. Kızım yaralandığımı görünce 'Anne ölecek misin?' diye ağladı." sözleriyle yaşadığı kabusu anlatınca, stüdyoda bulunanlar gözyaşlarını yutamadı.

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Anahtar Kelimeler:
doya Doya Moda
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