Doya Doya Moda'da günün birincisi kim oldu? 10 Kasım Doya Doya Moda puan durumu

Sevilen moda programlarından biri olan Doya Doya Moda'da 10 Kasım gelişmeleri merak konusu oldu. Seyirciler, Doya Doya Moda günün birincisi ve 10 Kasım puan durumunu araştırmaya başladı. Hafta içi yarışmacıların kombinleri 5 puan üzerinden, finalde ise 10 puan üzerinden değerlendiriliyor. Peki Doya Doya Moda'da günün birincisi kim oldu? İşte 10 Kasım Doya Doya Moda puan durumu...

DOYA DOYA MODA GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Doya Doya Moda programında rekabet devam ediyor. Yarışmacılar bugün "Ceket pantolon şıklığı" için kombinlerini hazırladı. Doya Doya Moda 10 Kasım birincisi 20 tam puanla Eda, Esra ve Özlem oldu.

DOYA DOYA MODA 10 KASIM PUAN DURUMU

Eda 20 puan

Elisa 14 puan

Hülya 17 puan

Aleyna 14 puan

Esra 20 puan

Cansel -- puan

Özlem 20 puan

İŞTE GÜNÜN KOMBİNLERİ





