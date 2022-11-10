Doya Doya Moda'da günün birincisi kim oldu? 10 Kasım Doya Doya Moda puan durumu

Sevilen moda programlarından biri olan Doya Doya Moda'da 10 Kasım gelişmeleri merak konusu oldu. Seyirciler, Doya Doya Moda günün birincisi ve 10 Kasım puan durumunu araştırmaya başladı. Hafta içi yarışmacıların kombinleri 5 puan üzerinden, finalde ise 10 puan üzerinden değerlendiriliyor. Peki Doya Doya Moda'da günün birincisi kim oldu? İşte 10 Kasım Doya Doya Moda puan durumu...
Doya Doya Moda programında rekabet devam ediyor. Yarışmacılar bugün "Ceket pantolon şıklığı" için kombinlerini hazırladı. Doya Doya Moda 10 Kasım birincisi 20 tam puanla Eda, Esra ve Özlem oldu.
Eda 20 puan
Elisa 14 puan
Hülya 17 puan
Aleyna 14 puan
Esra 20 puan
Cansel -- puan
Özlem 20 puan