Doya Doya Moda'da kavga çıktı! Kısmetse Olur Gamze Taşkın ve Gülşah Saraçoğlu birbirine girdi

Kısmetse Olur'un polemikleriyle dikkat çeken ismi Gamze Taşkın Doya Doya Moda yarışmasına katıldı. Değişimiyle de gündeme gelen Gamze Taşkın yarışmada ortamı gerdi.

Kısmetse Olur ve İşte Benim Stilim programlarından sonra bir süre ekrandan uzak kalan Gamze Taşkın, Doya Doya Moda programında jüri üyesi Gülşah Saraçoğlu ile kavga etti.

Önce Esra ve Zeynep isimli yarışmacılarla aralarındaki sorunu çözmeye çalışan Gamze, kendisine "Gamze konuşamıyor zaten, ben anlatayım" demesi üzerine Esra'ya sinirlendi.

GÜLŞAH SARAÇOĞLU ÇILDIRDI

İkili arasındaki gerilime jüri müdahale etti. Gülşah Saraçoğlu ise "Bak biz küçükken okulda bizim bir şeyi öğrenmemizi isteyen öğretmenlerimiz bize aynı şeyi 5 sayfa yazdırırdı. Sana ödev veriyorum, yarın bakacağım" dedi.

Bu sözlerden sonra ortam bir anda ortalık alevlendi, sesler yükseldi ve Gülşah Saraçoğlu kendisinin konuşmasına izin vermeyen Gamze'ye "Bu ne saygısızlık?" diye çıkıştı.

STÜDYOYU TERK ETTİ

Doya Doya Moda Gamze "Ben saygısızlık yaptığımı düşünmüyorum"dese de Gülşah Saraçoğlu "Haddini bil, hiçbir şeyi bilmiyorsun bari haddini bil" dedi. Bu sözlerin üstüne Gamze isimliğini çıkartıp Gülşah Saraçoğlu'na bıraktı ve stüdyoyu terk etti.

'Güle güle' diyerek Gamze'nin gitmesini izleyen Gülşah Saraçoğlu, yönetmenden biraz izin istedi ve o arada toplantı yapıldı. Modacının toplantısı sonrasında Gamze diskalifiye edildi.



