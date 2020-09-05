Doya Doya Moda'da kim elendi? Birinci kim oldu? İşte Doya Doya Moda 4 Eylül Cuma sonuçları

Gülşah Saraçoğlu, Uğurkan Erez, Seray Sever ve Kemal Doğulu'nun jüri koltuğunda oturduğu Doya Doya Moda yarışmasında haftanın finalinde elenen isim ve gün birincisi belli oldu. Doya Doya Moda'nın hafta finalinde kıyasıya bir rekabet yaşandı.

Doya Doya Moda'da günün konsepti kına elbisesi olarak belirlendi. Yarışmacılar, kendilerine verilen 2 saatlik sürede Ümraniye'de alışveriş yaptı.

DOYA DOYA MODA'DA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Haftanın final gününde yapılan puanlamanın ardından haftanın birincisi belli oldu. Doya Doya Moda'da haftanın birincisi 94 puan ile Nur İşlek oldu ve altın kolyeyi kazandı. Nur, yarışmaya katıldığı günden bu yana ilk kez haftanın birinciliğini elde etmiş oldu.

7 AĞUSTOS CUMA DOYA DOYA MODA'DA KİM ELENDİ?

Doya Doya Moda'da hafta boyunca topladıkları puanlar sonucunda eleme potasına üç isim kaldı. Kemal Doğulu, Doya Doya Moda'da eleme potasına giren isimlerin Sabiha, Rümeysa ve Fulya olduklarını söyledi. Doya Doya Moda'da hafta boyunca en düşük puanı alan isim Fulya oldu ve yarışmaya veda eden isim oldu.



