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Doya Doya Moda'da kim elendi? Doya Doya Moda birincisi kim oldu? Doya Doya Moda 23 Ekim Cuma sonuçları

23.10.2020 20:55 | Son Güncelleme:
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Doya Doya Moda'da kim elendi? Doya Doya Moda birincisi kim oldu? Doya Doya Moda 23 Ekim Cuma sonuçları

Doya Doya Moda'nın 23 Ekim Cuma ekrana gelen son bölümünde hafta birincisi yarışmacı belli oldu. En şık olmak için yarışmacıların mücadele ettiği Doya Doya Moda hafta finalinde yine heyecanlı dakikalar yaşandı. Yarışmacılar bu hafta '80'ler' konseptiyle finalde yarıştı. Peki, Doya Doya Moda hafta birincisi kim oldu? Ödülü kim kazandı? Doya Doya Moda'dan kim elendi? İşte 23 Ekim Cuma Doya Doya Moda sonuçları.

Gülşah Saraçoğlu, Uğurkan Erez, Seray Sever ve Kemal Doğulu'nun jüri koltuğunda oturduğu Doya Doya Moda yarışmasında haftanın finalinde elenen yarışmacı ve haftanın birincisi belli oldu. Doya Doya Moda'nın hafta finalinde yine kıyasıya bir rekabet ortaya kondu. Haftanın finalinde karşı karşıya gelen yarışmacılar, 80'li yıllar konsepti ile stüdyoya hazırlanırken, jüri üyelerinin beğenisini kazanıp birinci olmak için adeta şıklıklarını yarıştırdı.

DOYA DOYA MODA'DA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Bütün hafta toplanan puanlar sonucunda, Doya Doya Moda'nın haftaki kazananı belli oldu. Hafta boyunca topladığı 98 puanla, Doya Doya Moda'nın 15. haftasında birinci olan isim Doya Doya Moda Tuğçe oldu. Tuğçe, birincilik ödülü olan altın bileklik ve kolye setinin de sahibi oldu.

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9 EKİM CUMA DOYA DOYA MODA'DA KİM ELENDİ?

Doya Doya Moda hafta finalinde jüri, yorumlarını yapmasının ardından yarışmacıların aldıkları puanları da açıkladı. Son gün puanı ve önceki 4 günün puanlarının genel toplamıyla birlikte eleme potasına çıkan 3 isim Rümeysa, Rabia ve Dilara oldu. Rabia, eleme potasına kaldığı için uzun süre gözyaşı dökerken, jüri ona bir şans daha vererek elenmediği haberini verdi. Doya Doya Moda'da bu hafta elenen isim, yarışmaya bu hafta katılan Dilara oldu.

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