Doya Doya Moda programının sıkı takipçileri, yarışmanın dikkat çeken ismi Eda Koç hakkında araştırma yapmaya başladı. Eda Koç'un yayında yer almamasının sebebi araştırılmaya başlandı. Peki Doya Doya Moda Eda Koç elendi mi, neden yok? Eda Koç kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte merak edilenler...

DOYA DOYA MODA EDA KOÇ ELENDİ Mİ?

Sevilen moda programlarından biri olan Doya Doya Moda programının yeni bölümünde Eda Koç yer almadı. Koç, sağlık probleminden dolayı yayına katılmadı. Jüri üyesi Yasemin Yılmaz Eda'nın yarın yarışmaya kaldığı yerden devam edeceğini açıkladı.

DOYA DOYA MODA EDA KOÇ KİMDİR?

34 yaşında, 1 oğlu var. Burada olmayı çok istediğini belirten Eda Koç "Bu yarışta ben de varım" diyor.



